Kaynak: DHA

Pegasus Hava Yolları, yasal prosedürlerin ve düzenleyici kurum onaylarının eksiksiz şekilde tamamlanmasının ardından Çekya Hava Yolları (CSA) ile Smartwings Grubu'nun satın alma işlemlerini resmen bitirdiğini açıkladı. Bu stratejik birleşme, Pegasus'un küresel pazardaki ayak izini genişletmesi ve Smartwings'in kapasite büyümesini hızlandırması açısından sektörde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

GENİŞLEYEN FİLO VE BÜYÜME POTANSİYELİ

İki köklü havacılık şirketini bir araya getiren bu anlaşmayla birlikte, şirketlerin filolarındaki toplam aktif uçak sayısı 175'in üzerine çıkıyor. Her iki hava yolunun halihazırda vermiş olduğu 140 adetlik kesin uçak siparişi ise kurulan bu yeni yapının gelecekteki büyüme vizyonunu ve potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. 1990 yılında kurulan ve 2005'ten itibaren "uçmak herkesin hakkı" prensibiyle düşük maliyetli taşımacılık modeline geçen Pegasus, günümüzde dünyanın en genç ve yakıt verimliliği en yüksek filolarından biriyle 57 ülkede 161 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.

SMARTWİNGS KENDİ MARKASIYLA YOLA DEVAM EDECEK

Orta ve Doğu Avrupa'nın tatil odaklı en köklü hava yolu gruplarından olan Smartwings ve CSA, tur operatörleriyle kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde bölgenin havacılık pazarında önemli bir konuma sahip ve 20 ülkede 80 farklı noktaya sefer düzenliyor. Satın alma anlaşması kapsamında Smartwings; mevcut operasyonlarını, günlük uçuşlarını ve müşteri ilişkilerini kendi markası çatısı altında aynı şekilde sürdürmeye devam edecek. Bununla birlikte şirket, bu güç birliği sayesinde inovasyon, hizmet iyileştirme ve çalışan yeteneklerinin geliştirilmesi gibi alanlarda çok daha geniş imkanlara kavuşacak.

YÖNETİCİLERDEN YENİ DÖNEM MESAJLARI

Satın alma sürecinin resmen tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, herkesin seyahat edebildiği bir dünya vizyonunu Smartwings ortaklığıyla çok daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Güçlerini birleştirerek yolculara tek başlarına sunabileceklerinden çok daha çeşitli seçenekler yaratacaklarını belirten Öztürk, çalışma arkadaşlarıyla beraber bu hikayenin yeni bölümünü yazmaktan büyük heyecan duyduklarını dile getirdi.

Smartwings Kurucu Ortağı Jiří Šimáně ise markanın bugünkü başarılı konumuna ulaşmasında büyük pay sahibi olan çalışanların özverisine, sadık yolculara ve iş ortaklarına teşekkür etti. Šimáně, Pegasus'un mevcut güçlerini geleceğe taşıyacak, büyümeyi destekleyecek ve her iki şirketle bağlantılı herkes için kalıcı değerler üretecek en doğru ortak olduğuna inandıklarını ifade etti.