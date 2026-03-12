Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Chelsea'yi 5-2 mağlup ettiği maçta Pedro Neto'nun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket çok konuşulmuştu.

PEDRO NETO TOP TOPLAYICI ÇOCUKTAN ÖZÜR DİLEDİ

Maçın son dakikalarnda dışarı çıkan topu almak isterken top toplayıcı çocuğu iterek yere düşüren Pedro Neto karşılaşma sonrası özür dilemişti.

Pedro Neto maç sonrası, "Top toplayıcıdan özür dilemek istiyorum. Zaten onunla konuştum. Gerideydik, maçın heyecanıyla topu hızlıca almak istedim ve onu hafifçe ittim. Ben böyle biri değilim. O anın sıcaklığıyla oldu ve özür dilemek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

UEFA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

UEFA buna rağmen Portekizli yıldız oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA açıklamasında, Pedro Neto hakkında UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca sportmenlik dışı davranış nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.