UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain, Parc des Princes’te Chelsea’yi 5-2 mağlup etti.

BARCOLA PERDEYİ AÇTI KVARATSKHELIA KAPATTI

Ev sahibi ekipte golleri 10. dakikada Bradley Barcola, 40. dakikada Ousmane Dembele, 74. dakikada Vitinha ile 86 ve 90+5. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Chelsea’nin golleri ise 28. dakikada Malo Gusto ve 57. dakikada Enzo Fernandez’den geldi.

PSG LONDRA'YA BÜYÜK AVANTAJLA GİDİYOR

Bu sonuçla PSG, Londra’da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 17 Mart’ta Stamford Bridge’de oynanacak.

GALATASARAY'IN TURU GEÇERSE RAKİBİ PSG OLABİLİR

Öte yandan bu turun galibi, Galatasaray’ın Liverpool karşısında turu geçmesi halinde sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finaldeki rakibi olacak.