Bilecik / Serhat Yılmaz / Yeniçağ
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet’in 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı.
Pazaryeri Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada kurum takımları dostluk ve dayanışma içinde mücadele ediyor.
Karşılaşmalar devam ederken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm takımlara başarılar dilenerek sporun birleştirici gücüne vurgu yapıldı.