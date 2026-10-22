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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Yılmaz / Yeniçağ



‎Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet’in 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı.

‎Pazaryeri Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada kurum takımları dostluk ve dayanışma içinde mücadele ediyor.

‎Karşılaşmalar devam ederken Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm takımlara başarılar dilenerek sporun birleştirici gücüne vurgu yapıldı.