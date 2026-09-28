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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​TFF 3. Lig 1. Grup’a lider giren ve maça mutlak 3 puan parolasıyla başlayan Rize temsilcisi Pazarspor, kendi saha ve seyircisi önünde Karabük İdmanyurduspor’a 1-0 mağlup oldu.

​İlk yarıda aradığı golü bulamayan ve net fırsatlardan yararlanamayan Pazarspor, devrenin uzatma dakikalarında kalesinde büyük bir şok yaşadı. Karabük İdmanyurduspor, 45+3. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek soyunma odasına 1-0 önde girdi.

​İKİNCİ YARIDA KARABÜK ÜSTÜNLÜĞÜ

​Karşılaşmanın ikinci yarısında beraberlik için yüklenen Pazarspor, aradığı golü bir türlü bulamadı. İlk yarıya oranla daha etkili bir oyun sergileyen konuk ekip Karabük İdmanyurduspor ise farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Pazarspor kalecisini de geçen top direkten dönerken, mücadelede başka gol olmadı.

​LİDERLİK GİTTİ, ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR

​Sahasında aldığı bu beklenmedik mağlubiyetle 7 puanda kalan Pazarspor, puan cetvelinde 7. sıraya geriledi. Haftayı 8 puanla lider kapatan Fatsa Belediyespor ile arasındaki puan farkı sadece 1 olan Rize temsilcisi, evinde kaybetmesine rağmen zirve takibini sürdürüyor.