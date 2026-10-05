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Kaynak: İHA

Kuşadası Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan Aykuştur Pazarı’nda sabah saatlerinde henüz anlaşılamayan bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına yoğun şekilde müdahale edilirken yangın kontrol altına alındı. Yaz aylarında Kuşadası sakinleri ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda çok sayıda tezgah ve stant yangından zarar gördü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kuşadası Belediyesi Başkan vekili Tahsin Demirtaş da yangın bölgesine giderek, belediye ekiplerinin de destek verdiği alanda incelemelerde bulundu.