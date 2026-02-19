En düşük emekli aylığında yapılan bin 62 liralık artış ve seyyanen zam isteklerinin karşılanmaması emeklileri memnun etmezken gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Yine bin liralık bir artış yapılması planlanırken ekonomistler 2018'deki değerinin korunabilmesi için en az 13 bin liralık bir artış yapılması gerektiğini vurguluyor.

EMEKLİLER İSYAN ETTİ

Kadıköy'de pazar yerinde vatandaşlar emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri ve Ramazan sofralarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

“Bu fiyatlarla biraz zor gözüküyor ama. Yani kurarız diye bekliyoruz ama çok pahalı. Eski razamazanlara, eski zamanlara göre çok pahalı. Dolaşıyorum, bakıyorum hangi tezgah ucuzsa oradan alıyorum. Mecbur, Ramazan ayında da az da olsa bir şeyler almak lazım ama zor vatandaşın işi”

"BU MEMLEKETİ BATIRDILAR"

“Çok pahalı, alamıyoruz kardeşim. Alamadığımız için boşveriyoruz. Bu memleketi batırdılar. Baksana en kötü 50 lira. 20 bin lira maaş alan adam ne yapar? 20 senedir Erdoğan’a oy verdim, hakkımı helal etmiyorum, asla. Böyle vicdansızlık olmaz. Bu memleketi bu hale getirdi”

'PAZARIN BİLE ESKİ TADI YOK'

“Ramazan iyi olacak inşallah. Eskisi gibi olmaz ama yine iyi olması lazım. Ekmeği koklatıyoruz malzemeyle, peynir olsun şu olsun, bu olsun”

“Eski Ramazanlar bitti. Ben haftada 2 gün yemek verirdim, 2 gün yemeğe giderdim. Şimdi bir Ramazan’da 1-2 sefer, o da çok yakınlara”

“Fiyatlar çok yüksek. Aileden bağımsız geçinen öğrenciler için neredeyse mümkün olmuyor. Çalışmak zorunda kalıyor herkes. Asgari ücreti de biliyorsunuz, kira var, falan var. Onunla geçinmek biraz zor olacak bu Ramazan”

“(Sofralar eskisi gibi) olmayacak ama olduğu kadar olacak işte artık. Ne yaparsın”

"BU SEFER EMEKLİLER İYİ BİR CEVAP VERECEK GİBİ"

“Ayın 15’inde paralar bitiyor. Yetişmiyor. Emekli maaşım asgari ücretin üzerindeydi, şimdi asgari ücretin çok çok altında kaldı. Böyle bir orantısızlık var. Bir türlü bunu ayarlayamıyorlar. Ama bu sefer emekliler iyi bir cevap verecek gibi"

“Bak hiçbir şey alamadım gidiyorum. Başımızdakilere göster”

"KÜÇÜCÜK, KÜÇÜCÜK ALDIM ZEYTİNİ, 200 LİRA VERDİM"

“Emekliyim, eşimden de alıyorum. Evim de var. Ama bir türlü geçim sağlayamıyoruz. Diyeceksiniz ki ‘Siz çok mu lüks yaşıyorsunuz?’. Hayır. Bu bizim bir hakkımız değil mi, bir yere gidip oturup yiyelim, içelim, eğlenelim? Küçücük, küçücük aldım zeytini, 200 lira verdim. Bir avuç şey. Zeytin emekçinin yemeğidir. Fasulye emekçinin yemeğidir. Yeşillik, 50 liradan, 70 liradan aşağı yeşillik yok. O kadar haklılar ki, doğru biz İsviçre’de yaşamıyoruz Türkiye’de yaşıyoruz. Türkiye’nin her bir tarafı mücevherlerle dolu; yer altı zenginliklerimiz, yer üstü zenginliklerimiz. Hepsi birer birer yok oldu gitti, satıldı. Amerika’daki cevizin bizim Türkiye’de ne işi var. Bizim ceviz olan yerlerimz yok mu? Dalında kurutuyorlar, bilerek yapıyorlar. Bütün zeytin ağaçları gitti. Zeytin bizim güvencemizdi. Yunanistan’ın önünü açtılar”

“Hayat çok kötü oldu. Ayın sonunu getiremiyoruz. Ramazan biraz zor geçer hayat pahalılığından dolayı.”