Almanya’nın köklü sanayi miraslarından biri olan çocuk arabası üreticisi Zekiwa, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. Saksonya-Anhalt eyaletinin Kretzschau kentinde faaliyet gösteren dev markanın iflas süreci, federal eyaletlerin ortak iflas ilan sitesinden resmen yayımlandı.
Doğum oranı düşünce iflas etti: Bir dönemin lideriydi
Alman devi Zekiwa, ülkede düşen doğum oranı nedeniyle kazancın azalmasıyla birlikte finansal göstergeleri iyice kötüleşti. Bu duruma dayanamayan şirketi resmen iflas etti.Derleyen: Süleyman Çay
Şirket yönetimi tarafından Mitteldeutsche Zeitung’a yapılan açıklamada, son aylarda finansal göstergelerin hızla kötüleştiği ifade edildi.
Artan üretim maliyetleri karşısında azalan satış rakamları karlılık baskısını artırdı. Almanya genelinde düşen doğum oranları, çocuk arabası pazarında ciddi bir talep daralmasına yol açtı.
Açılımı "Zeitzer Kinderwagenindustrie" olan Zekiwa, 1990 yılına kadar üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük çocuk arabası üreticisi unvanını taşıyordu.
Tarihi boyunca hem Doğu Avrupa pazarının ana tedarikçisi olmuş hem de Batı Almanya'daki pek çok firmaya üretim desteği sağlamıştı.
Zekiwa için başlatılan bu hukuki süreç, şirketin tamamen kapanması anlamına gelmeyebilir. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, markanın bir yatırımcı desteğiyle yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağını belirleyecek.
Sektör temsilcileri, düşen doğum oranlarının diğer üreticiler üzerinde de benzer bir baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.