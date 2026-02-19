Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
Türkiye'de iki otomotiv devi birleşti: Chery'de yeni dönem

Türkiye’de iki otomotiv devi birleşti: Chery’de yeni dönem

Çin devi Chery'nin iki alt markası OMODA ile JAECOO, Türkiye'deki birleşme süreci resmen tamamlandı.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Türkiye’de yoğun ilgi gören Chery, alt markaları OMODA ve JAECOO’yu tek bir yapı altında birleştirdi. Türkiye'deki birleşme süreci resmen tamamladı.

Daha önce Chery markasının bir modeli olarak sunulan OMODA 5, yeni dönemde doğrudan OMODA markası altında tüketicilerle buluşacak.

Bu stratejik adım, markaların kendi kimliklerini oluşturmasını ve hedef kitlelerine daha odaklı hizmet vermesini amaçlıyor.

Birleşme süreciyle birlikte tüketicileri yeni modeller bekliyor. Şirketin resmi internet sitesinde şimdiden OMODA 7 için özel bir sayfa oluşturuldu.

Her ne kadar araç henüz satışa sunulmamış olsa da, bu gelişme yeni modellerin Türkiye pazarına giriş yapacağının en güçlü sinyali olarak değerlendiriliyor.

Resmi listelemeler başlasa da, yeni yapılanma kapsamındaki otomobillerin henüz fiili satışı başlamadı.

Geçmişte Chery etiketiyle satılan OMODA 5’in güncel versiyonu da listelerde yerini aldı ancak satın alım için bir süre daha beklenmesi gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi
