CHP'li isimlerin Murat Kurum sevdası, siyasette konuşulmaya devam ediyor. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, istifa etmeden önce Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüşmüştü. 6 Şubat'ta Kurum'la görüşüp 8 Şubat'ta istifa eden Özarslan'ın Özgür Özel'le yaşadığı polemik uzun süre gündemi meşgul etmişti.

CHP lideri Özel'in Salı günü gerçekleşen grup toplantısında "İliç Maden Faciası"nı hatırlatarak "Senin ellerinde İliç'in kanı var" demişti. Özel'in Kurum'a sert çıkışının hemen ardından Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal soluğu Murat Kurum'un yanında aldı.

Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edip, AKP'e katılacağı sık sık medyada köpürtülüyor.

CHP'LİLERİN MURAT KURUM SEVDASI

Burcu Köksal'ın Kurum ziyareti, zamanlama olarak oldukça dikkat çekti. Özgür Özel'in "Elinde İliç kanı var " sözlerinin hemen ardından yapılan bu ziyaret bazı çevrelerce "destek" ziyareti olarak adlandırıldı.