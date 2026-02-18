Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin araştırma önergesi görüşüldü. İYİ Parti tarafından sunulan önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, ikramiyenin 2018’de uygulamaya girdiğini hatırlatarak, alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini söyledi. Usta, “2018’de yaklaşık 250 dolar olan ikramiye bugün 110 dolara düştü. Nominal değer korunsa 11 bin TL, asgari ücrete oranı korunsa 17 bin 400 TL olması gerekir. En azından iki bayramda bir asgari ücret, yani bayram başına 14 bin TL verilsin” dedi.

Usta ayrıca ikramiyenin bütçe içindeki payının yıllar içinde azaldığını belirterek, “Emekliye bunu çok görmemek lazım. Bütçede imkan var, mesele tercih meselesidir” ifadelerini kullandı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da önergeye destek vererek, konunun yalnızca bir ödeme değil, “bir kuşağın onuru” olduğunu dile getirdi. Ocaklı, emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında zorlandığını ve ikramiyenin sembolik bir tutara dönüştüğünü söyledi.

AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise bayram ikramiyesinin bir destek ödemesi olduğunu vurgulayarak, asıl belirleyici unsurun emekli maaşları olduğunu ifade etti. Kocacık, bütçe disiplini ve mali gerçekliklere dikkat çekerek, popülist adımlar yerine sürdürülebilir politikaların esas alınması gerektiğini kaydetti.

Önergenin reddedilmesiyle birlikte emekli ikramiyesine yönelik artış talebi şimdilik Meclis gündeminden çıkmış oldu.