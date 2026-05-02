Eskişehir Tepebaşı'nda, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi. 20 yaşındaki A.A.K. yönetimindeki 26 AIS 730 plakalı motosiklet, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde, 38 yaşındaki E.E. idaresindeki 35 CND 604 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşerek yol kenarındaki demir bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kayda alındı.