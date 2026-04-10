Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Onuachu’nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu, yapılan ilk değerlendirme sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.