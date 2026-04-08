Trabzonspor’un gol yükünü çeken Paul Onuachu, bordo-mavili formayla sergilediği performansla bu sezon takımının en kritik oyuncularından biri haline geldi.

ONUACHU'NUN GOL ATTIĞI MAÇLARDA TRABZONSPOR 43 PUAN TOPLADI

2,01 boyundaki Nijeryalı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 28 maçta forma giyerken 24 gole imza attı.

Bu sezon gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu’nun skor katkısı, Trabzonspor’un başarısına doğrudan yansıdı.

Bordo-mavililer, Onuachu’nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 43 puan topladı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK ROL

Trabzonspor’un 63 puanla zirve yarışını sürdürdüğü sezonda, Onuachu’nun gol katkısı takımın iddiasını ayakta tutan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.