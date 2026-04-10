Ocak ayında yapılan zam ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL sınırına kadar gelmemişti. Bu noktada hükümet gelen tepkiler ile beraber en düşük maaşı 20 bin TL yapmıştı.
SGK uzmanı ‘seyyanen zam geliyor’ dedi: Emekli maaşının değişeceği tarihi açıkladı:
SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ekstra seyyanen zam için en güçlü ihtimalin seçim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte 2027 yılı olacağını açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Emeklilere yapılan maaş zammı 35 bin TL sınırına dayan açlık sınırı karşısında derman olamıyor. En düşük emekli maaşının bu tutarların çok altında kalmasından dolayı pek çok emekli maaşlarına ekstra zam talep ediyor.
Bu noktada emeklilerin talebi ise seyyanen zam oldu. Ancak iktidar tarafında bu zammı verecek kaynak şu an için yok. Bayram ikramiyelerine bile artış yapılmamıştı.
Seyyanen zam, çalışanlara veya emeklilere unvan, kıdem veya mevcut maaş farkı gözetilmeksizin, herkese eşit miktarda (TL bazında) yapılan maaş artışı olarak biliniyor.
SGK uzmanı İsa Karakaş ise katıldığı bir programda seyyanen zamma dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İsa Karakaş, mevcut ekonomik sarsıntılar nedeniyle bu Temmuz ayında seyyanen bir düzenlemenin zor göründüğünü söyledi.
Ancak sistemin fabrika ayarlarına dönmesi ve 17 milyon emeklinin nefes alabilmesi için bu zammın kaçınılmaz olduğunu Karakaş, belirtti.
Karakaş, seyyanen zam için en güçlü ihtimalin seçim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte 2027 yılı olacağını öngördüğünü ifade etti.
Karakaş şu ifadeleri kullandı:
"Bu 2026 Temmuz'da değil ama 2027'de seyyanen zammın mutlaka yapacağı inancındayım. Ben onu öngörüyorum.
Çünkü neden? 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Bunların durumu son derece kötüleşti. Sistemin fabrika ayarlarına için, emeklilerin rahat nefes alması için seyyanen zammın mutlaka yapılması elzem. Ancak bu Temmuz ayında biraz zor. Çünkü neden? Ekonominin dengeleri sarsıldı. Bu savaş nedeniyle maalesef bütün dünyada olduğu gibi bizim ekonominin dengeleri de sarsıldı. Dolayısıyla bu Temmuz'da bir beklentimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz"