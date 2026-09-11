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Açlık sınırının 37 bin TL’yi aştığı ortamda yıl sonu maaşlara yapılacak yüzde 25 zam oranı dertlere derman olamayacak.

Yeniden Değerleme Oranı’ndaki (YDO) muhtemel artışla birlikte 2027 yılı vergi, harç ve ceza kalemleri şekillenmeye başladı. Vergi uzmanlarının paylaştığı son veriler ışığında maaşlara gelecek zam oranı bu kalemlere gelecek zamla cepten çıkmış olacak.

ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

2021 yılında 10 yıllık pasaport ücreti 1.265 TL olurken, 5 yılda bu ücret yüzde 960 oranında artış ile 13 bin 410 TL’ye geldi. 2027 yılında ise bu ücretin ne kadar olacağı ise şimdiden tartışılmaya başlandı.

Tahminlere göre 10 yıllık pasaport ücreti 17 bin 2 TL olması bekleniyor. Bu artış gerçekleşirse yüzde 1.248 artış olmuş olacak. Bu zam oranı 5 yıllık maaş zam oranlarının toplamını geçti. 5 yıllık gerçekleşen kümülatif (toplam) artış oranı asgari ücrette yüzde 893,5’te kaldı.