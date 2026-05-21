Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eğirdir- Gelendost kara yolunun Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. H.A.Y. yönetimindeki 32 AFZ 744 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 35 APR 004 ve 50 AG 825 plakalı araçlara çarptı.

Kazada sürücü H.A.Y. ile beraberindeki Mehmet İ., Ramazan Ç., Muhammet R.Ö. ve Özgür B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrolde sürücü H.A.Y.'nin 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.