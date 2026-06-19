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Seattle’daki ikonik Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev karşılaşma, TSİ 22:00’de başlayacak. Dünyanın gözünün çevrileceği maçta iki ekip de gruptaki avantajını korumak için sahaya çıkacak.

GRUPTAKİ DURUM VE İLK MAÇLAR

D Grubu'ndaki ilk maçlar, iki takım adına da oldukça hareketli geçti. Turnuvadaki durumlar şöyle:

Ev Sahibi ABD: Dünya Kupası tarihine 12. kez adını yazdıran ABD, grubun açılış maçında Paraguay karşısında gövde gösterisi yaparak sahadan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Avustralya: Dev turnuvaya 7. defa katılan Avustralya ise ilk maçında A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek turnuvaya moralli bir başlangıç yaptı.

TARİHTEKİ 3. RANDEVU

İki ülke futbol takımları, tarihlerinde daha önce sadece 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maç, rekabetteki 3. randevu olacak. İki takım arasındaki son karşılaşma 15 Ekim 2025 tarihinde oynanan hazırlık mücadelesiydi ve bu maçı ABD 2-1'lik skorla kazanmayı bilmişti.

SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL 11'LER

Teknik adamların sahaya sürmeyi planladığı ve maç saatinde netleşecek olan muhtemel kadrolar şu şekilde:

ABD:

Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Berhalter, Dest, McKennie, Tillman, Balogun

Avustralya:

Beach, Burgess, Souttar, Circati, Bos, Okon, O'Neill, Italiano, Irankunda, Metcalfe, Toure