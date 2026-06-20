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24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Ay-Yıldızlı ekip, beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti. Milli takımın elenmesinin ardından birçok ünlü isim de görüşlerini paylaşırken, bunlardan biri de şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

Daha önce A Milli Takım için marş besteleyen Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü esprili bir dille dile getirdi.

Sevgili seyirciler,Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası👍🏻ÇOK yazık.

Bilseydim marşın adını Türkler geliyor değil "Türkler gidiyor" yapardım. — Sinan Akçıl (@sinanakcil) June 20, 2026

Akçıl paylaşımında, “Sevgili seyirciler, Türkiye için en az dört yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını ‘Türkler Geliyor’ değil, ‘Türkler Gidiyor’ koyardım.” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, taraftarlar arasında da farklı yorumlara neden oldu.