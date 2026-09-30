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Kaynak: İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ile Denizli'nin Buldan ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde kendi ürettiği doğal ürünleri satan üretici Ahmet Uysal’ın tezgahı, yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. İzmir’den Pamukkale’ye gitmekte olan Venezüellalı 4 kişilik kadın turist grubu, yol üstündeki tezgahta mola vererek bölgeye özgü meyveleri inceledi.

Sarıgöl’ün dünyaca ünlü rekolteye sahip Sultaniye ve Crimson çeşidi üzümlerini tadan turistler, ürünlerin lezzetine hayran kalarak tezgahtan kilolarca üzüm ve taze incir satın aldı.

ÜRETİCİ AHMET UYSAL: "KİLO KİLO ALIP YOLLARINA DEVAM ETTİLER"

Yabancı misafirlerin ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden üretici Ahmet Uysal, "Çok sempatik insanlardı. Tezgahımızı detaylıca gezdiler, ürünlerimizi çok beğendiler ve kilolarca satın aldılar. Üzümlerimizi taptaze şekilde tadıp yollarına devam ettiler" değerlendirmesinde bulundu.