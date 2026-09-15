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Kaynak: AA / DHA / İHA

Karadeniz’de 2026-2027 balıkçılık sezonunun başlamasıyla birlikte palamut avında beklenen hareketlilik yaşandı. 1 Eylül’de denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldı. Artan arz ise bazı bölgelerde fiyatların kısa sürede düşmesine neden oldu.

Gıda Bülteni'nin haberine göre sezonun ilk günlerinde 150-200 TL seviyelerine kadar çıkan palamut, bazı tezgâhlarda 50 TL’ye kadar geriledi.

İstanbul Su Ürünleri Hali’nin eylül ayının ilk haftasına ait verilerine göre ise 750-850 gramlık palamutun kilogram fiyatı 59-71 TL arasında gerçekleşti.

BALIKÇI 30-40 LİRAYA SATIYOR, TÜKETİCİ 125 LİRAYA ALIYOR

Fiyatlardaki düşüş, balıkçıların maliyet sorununu yeniden gündeme taşıdı. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamudun tekneden 30-40 TL civarında çıktığını, tüketicinin ise aynı balık için tezgâhta 100-125 TL ödediğini belirtti.

Mutlu, mevcut tekne çıkış fiyatlarının mazot, personel ve diğer av giderlerini karşılamadığını belirtti. Bu nedenle hem büyük hem de küçük teknelerin birkaç gün denize ara vermesini önerdi.

“GEREKİRSE ÜÇ-DÖRT GÜN BALIKÇILIK DURDURULSUN”

Ahmet Mutlu, “Gerekirse üç-dört gün balıkçılık durdurulsun veya bir formül bulunsun” dedi. Kısa süreli bir aranın piyasaya giren balık miktarını azaltabileceğini belirten Mutlu, bunun fiyatların yeniden dengelenmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

TEKNEDEN ÇIKAN FİYAT İLE TEZGÂH ARASINDA BÜYÜK FARK

Denizden düşük fiyatla çıkan palamut ile tüketicinin ödediği rakam arasındaki fark da dikkat çekti. Balığın karaya çıkarılmasından sonra nakliye, hal, komisyon ve perakende giderlerinin eklenmesi fiyatın yükselmesine yol açıyor. Buna rağmen tekneden 30-40 TL seviyesinde çıkan palamut bazı tezgâhlarda 100-125 TL arasında satılıyor.