Pakistan basını, Hayber Pahtunhva’nın Swat bölgesindeki bir polis karakolu önünde patlama meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, karakola girmeye çalışırken polisler tarafından durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı. Patlamada aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Pakistan'da şiddetli patlama: 14 ölü 24 yaralı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: DHA
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde meydana gelen patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Etiketler