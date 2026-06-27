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Kaynak: İHA

Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen patlama ve yoğun silah seslerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yerel basına göre, kimliği henüz belirlenemeyen en az 4 militan, Pakistan'ın "Rangers" adlı yarı askeri güvenlik gücüne ait kentteki bir karargaha baskın düzenledi. Baskın sırasında tesisin dış güvenlik bariyerinde patlama meydana geldiği ve patlamanın etkisiyle çevredeki yüksek katlı apartmanlar ile konutların camlarının kırıldığı kaydedildi.

Bir polis yetkilisi, "Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon yürüttüğü sırada tesis içinden aralıklı silah sesleri gelmeye devam ediyor" dedi.

Patlama ve silah sesleri ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ile gönüllü kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk bilgilere göre bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.