Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı

Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altın ve gümüşte kalıcı yükseliş için de şartı açıkladı. Petrol, değerli metaller ve tarımsal emtialara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ergezen, piyasalarda arz-talep dengesinin belirleyici olacağını söyledi. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 1

Altın ve gümüş yatırımcıları piyasadaki dalgalanmaları yakından takip ederken, emtia piyasalarında belirsizlik sürüyor. “Altın ne zaman yükselecek?” sorusu gündemdeki yerini korurken, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, petrol, değerli metaller ve tarımsal emtialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 2

PETROL FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME

Petrolün kısa sürede 80 doların altına gerilemesini değerlendiren Ergezen, düşüşün temelinde arz tarafındaki gelişmelerin yer aldığını söyledi.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 3

OPEC’in üretim artışına dikkat çeken Ergezen, “OPEC arz artışı gerçekleştirmişti ve bu süreç devam ediyor. İran üzerindeki yaptırımların hafifletilmesine yönelik beklentiler de arz yönlü baskıyı artırdı” dedi.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 4

ARZ DENGESİ VE OPEC VURGUSU

OPEC üretiminin sürmesi ve İran petrolünün yeniden piyasaya girmesi halinde arz baskısının azalabileceğini belirten Ergezen, “Arz tarafı yüksek kalırsa fiyatlarda aşağı yönlü baskı sürebilir. Ancak zamanla arz-talep dengesi yeniden oluşabilir” ifadelerini kullandı.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 5

ALTIN VE GÜMÜŞTE BASKI

Altın ve gümüşteki geri çekilmeye de değinen Ergezen, savaş sonrası artan enflasyon beklentilerinin tahvil faizlerini ve dolar endeksini yükselttiğini söyledi.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 6

“Enflasyon beklentileri tahvil faizlerini artırdı, merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalleri güçlendi. Bu da dolar endeksini yukarı taşıdı ve değerli metalleri baskıladı” dedi.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 7

Kalıcı yükseliş için dolar endeksinin zayıflaması gerektiğini vurgulayan Ergezen, “Dolar endeksinde gerileme görülmeden altın ve gümüşte güçlü yükselişler sınırlı kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 8

ALTIN VE GÜMÜŞ NE ZAMAN YÜKSELİR?

Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert geri çekilmeyi değerlendiren Ergezen, savaş sonrası yükselen enflasyon beklentilerinin tahvil faizlerini ve dolar endeksini yukarı taşıdığını söyledi.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 9

GÜMÜŞTE TALEP VE DESTEK SEVİYELERİ

Gümüş fiyatlarındaki hareketlere de değinen Ergezen, önceki yükselişlerde Çin talebinin etkili olduğunu hatırlattı.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 10

Yapay zekâ, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların gümüş talebini desteklediğini belirten Ergezen, buna karşın küresel büyümedeki yavaşlamanın fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 11

Teknik görünüm açısından 50–60 dolar bandının önemli destek seviyesi olduğunu söyleyen Ergezen, “Bu seviyelerin altına kalıcı bir kırılım beklemiyorum” dedi.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 12

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Ons altın tarafında 3.900 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Ergezen, bu seviyenin altına sarkmalar olsa bile kalıcılık beklemediğini ifade etti.

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Uzman isim altın ve gümüşün ne zaman yükseleceğini açıkladı - Resim: 13

TARIMSAL EMTİALAR VE EL NİÑO ETKİSİ

Tarımsal emtialarda El Niño etkisinin belirginleştiğini belirten Ergezen, özellikle kahve ve kakao üretiminde risklerin arttığını söyledi.

Brezilya ve Vietnam’daki kuraklığın kahve üretimini etkileyebileceğini ifade eden Ergezen, “Bu durum gelecek sezona yönelik endişeleri artırıyor ve kahve fiyatlarında toparlanmayı destekliyor” dedi.

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