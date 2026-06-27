Haziran ayı itibarıyla bankalarda mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte banka banka 580 bin liranın faizi...
580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bankaların vadeli mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, 580 bin TL’si bulunan vatandaşlar, paralarının bir aylık vadede ne kadar kazanç sağlayacağını merak ediyor. İşte banka banka oranlar...Alper Talha Şimşek
50 BİN LİRANIN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
DenizBank (Kaptan Hesap %45): Yaklaşık 19.000 TL - 20.000 TL net kazanç sağlar.
N Kolay (%41): Yaklaşık 17.500 TL - 18.500 TL net kazanç sağlar.
TEB (%46): Yaklaşık 17.800 TL - 18.500 TL net kazanç sağlar.
CEPTETEB (%46): Yaklaşık 17.800 TL - 18.500 TL net kazanç sağlar.
Akbank (Serbest Plus %42): Yaklaşık 17.700 TL - 18.200 TL net kazanç sağlar.
Akbank (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.
DenizBank (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.
QNB (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.
Odeabank (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.
ING (%45): Yaklaşık 16.500 TL - 17.000 TL net kazanç sağlar.
Odeabank (Oksijen Hesap %45): Yaklaşık 16.500 TL - 17.000 TL net kazanç sağlar.
Yapı Kredi (%43,5): Yaklaşık 16.500 TL - 16.800 TL net kazanç sağlar.
QNB (Günlük %44,25): Yaklaşık 16.800 TL - 17.200 TL net kazanç sağlar.
Fibabanka (%46): Yaklaşık 17.400 TL net kazanç sağlar.
Alternatif Bank (%46): Yaklaşık 17.000 TL net kazanç sağlar.
Anadolubank (%46): Yaklaşık 17.000 TL net kazanç sağlar.
Garanti BBVA (%41,5): Yaklaşık 17.400 TL net kazanç sağlar.
Ziraat Dinamik (%41,5): Yaklaşık 17.400 TL net kazanç sağlar.
getirfinans (%44): Yaklaşık 16.100 TL - 16.300 TL net kazanç sağlar.
Enpara (%39): Yaklaşık 16.300 TL net kazanç sağlar.
İş Bankası (%38,5): Yaklaşık 16.150 TL net kazanç sağlar.
Halkbank (%35): Yaklaşık 14.600 TL - 14.800 TL net kazanç sağlar.
Ziraat Katılım (%36): Yaklaşık 12.600 TL - 12.800 TL net kazanç sağlar.