Yeniçağ Gazetesi
27 Haziran 2026 Cumartesi
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Anasayfa Ekonomi 580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bankaların vadeli mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, 580 bin TL’si bulunan vatandaşlar, paralarının bir aylık vadede ne kadar kazanç sağlayacağını merak ediyor. İşte banka banka oranlar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Haziran ayı itibarıyla bankalarda mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte banka banka 580 bin liranın faizi...

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

50 BİN LİRANIN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

DenizBank (Kaptan Hesap %45): Yaklaşık 19.000 TL - 20.000 TL net kazanç sağlar.

N Kolay (%41): Yaklaşık 17.500 TL - 18.500 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

TEB (%46): Yaklaşık 17.800 TL - 18.500 TL net kazanç sağlar.

CEPTETEB (%46): Yaklaşık 17.800 TL - 18.500 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

Akbank (Serbest Plus %42): Yaklaşık 17.700 TL - 18.200 TL net kazanç sağlar.

Akbank (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

DenizBank (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.

QNB (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Odeabank (%42,5): Yaklaşık 17.800 TL net kazanç sağlar.

ING (%45): Yaklaşık 16.500 TL - 17.000 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Odeabank (Oksijen Hesap %45): Yaklaşık 16.500 TL - 17.000 TL net kazanç sağlar.

Yapı Kredi (%43,5): Yaklaşık 16.500 TL - 16.800 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

QNB (Günlük %44,25): Yaklaşık 16.800 TL - 17.200 TL net kazanç sağlar.

Fibabanka (%46): Yaklaşık 17.400 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

Alternatif Bank (%46): Yaklaşık 17.000 TL net kazanç sağlar.

Anadolubank (%46): Yaklaşık 17.000 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

Garanti BBVA (%41,5): Yaklaşık 17.400 TL net kazanç sağlar.

Ziraat Dinamik (%41,5): Yaklaşık 17.400 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

getirfinans (%44): Yaklaşık 16.100 TL - 16.300 TL net kazanç sağlar.

Enpara (%39): Yaklaşık 16.300 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

İş Bankası (%38,5): Yaklaşık 16.150 TL net kazanç sağlar.

Halkbank (%35): Yaklaşık 14.600 TL - 14.800 TL net kazanç sağlar.

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580 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

Ziraat Katılım (%36): Yaklaşık 12.600 TL - 12.800 TL net kazanç sağlar.

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