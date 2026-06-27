Ünlü ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, küresel piyasalarda yaşanan son dalgalanmaları ve geleneksel yatırım araçlarındaki sert geri çekilmeleri masaya yatırdı. Yatırımcıların "Altın ve Bitcoin neden düşüyor?" paniğine yanıt veren Geçer, bu durumun kalıcı bir çöküş değil, rantiye baronlarının faiz algısıyla yarattığı yapay bir baskı olduğunu savundu. Enflasyonun ana motoru olan enerji maliyetlerindeki (petrol ve doğalgaz) keskin düşüşün Fed’i faiz indirimine zorlayacağını belirten Geçer, makro veriler eşliğinde yatırımcılara tarihi uyarılarda bulundu.
Selçuk Geçer: 'Altın geldiği yeri unutmaz' diyerek rakam verdi
Ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer son YouTube videosunda mevcut ekonomik koşulları ve piyasaları değerlendirdi. Altın fiyatlarının düşüşünün ardındaki gelişmeleri ve yatırımcılar için mevcut riskleri sıralayan Geçer 'Altın geldiği yeri unutmaz diyerek' rahatlatacak analizlerde bulundu.Hava Demir
"Hürmüz Boğazı Açıldı, Petrol 70 Dolara Çakıldı!"
Enflasyonist baskının kırılmasındaki en büyük etkenin jeopolitik krizlerin yumuşaması olduğunu belirten Selçuk Geçer, kilit noktanın Hürmüz Boğazı olduğunu söyledi. Geçer, "Petrol arzı Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen açılması ile birlikte hızla artıyor. Günlük 20 milyon varilden fazla petrol çıkışı oldu.
LNG de hızla Körfezi terk edip dünyaya açılıyor. Doğal olarak bununla birlikte petrol fiyatları 70 dolarlı seviyelere geldi. Yakın zamanda 60 dolarlı seviyeleri bile konuşabiliriz. Irak gerekirse OPEC'ten çıkmayı planlıyor; 'istediğimiz kadar üretip satacağız' diyor. Amerika Hazine Bakanı Bessent de İran krizinin yatışmasıyla enflasyonun gerileyeceğini doğruluyor" sözleriyle enerji fiyatlarındaki çöküşün kalıcı olacağına işaret etti.
''Mayıs Enflasyonu Tepe Noktasıydı, Şimdi Faiz İndirimi Konuşulacak"
ABD’de açıklanan ve yüzde 4,1 ile yüksek gelen çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verisinin yatırımcıyı korkutmaması gerektiğini söyleyen Geçer, bunun geçmiş bir veri (Mayıs ayı) olduğunu vurguladı.
Nisan ve Mayıs aylarında petrolün 110 doların üzerinde olması sebebiyle bu yükselişin normal olduğunu belirten Geçer, "Birilerinin söylediği gibi Fed faiz artırımı yapmayacak. Aksine faiz indirimi için ortam ve koşullar yavaş yavaş oluşmaya başladı.
Dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,5 düştü, yeni konut satışları yüzde 7,3 geriledi. Konut piyasasını ve büyümeyi feda edemezler. Haziran ve Temmuz'da düşen enflasyonla birlikte biz artık 3. çeyrek sonunda, 4. çeyrek başında yapılacak faiz indirimlerini konuşmaya başlayacağız" dedi.
"Altın Geldiği Yeri Unutmaz; Düştükçe Alın!"
Altının 7 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 4.000 doların altını test etmesini tarihi bir fırsat olarak nitelendiren Selçuk Geçer, yatırımcılara net mesajlar verdi.
Geçer, "Piyasa ağzıyla, kuyumcu ağzıyla söyleyelim: Altın geldiği yeri unutmaz arkadaşlar. Bir ürün ucuzken alınır, pahalıyken değil. Altın ve Bitcoin ne kadar geri çekilirse riskiniz o kadar az olur.
Çin Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları çaktırmadan yüklü altın almaya devam ediyor. ETF'ler alıma döndü. Bugün 4.000 doların altına sarkan altın büyük bir fırsat doğuruyor.
Faiz indirim beklentisinin başlamasıyla altını yeniden 5.000 doların üzerinde, Bitcoin'i hızlıca 90.000 dolara giderken göreceğiz" ifadelerini kullanarak kademeli alım tavsiyesinde bulundu.
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