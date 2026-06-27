Selçuk Geçer: 'Altın geldiği yeri unutmaz' diyerek rakam verdi

Ünlü ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, küresel piyasalarda yaşanan son dalgalanmaları ve geleneksel yatırım araçlarındaki sert geri çekilmeleri masaya yatırdı. Yatırımcıların "Altın ve Bitcoin neden düşüyor?" paniğine yanıt veren Geçer, bu durumun kalıcı bir çöküş değil, rantiye baronlarının faiz algısıyla yarattığı yapay bir baskı olduğunu savundu. Enflasyonun ana motoru olan enerji maliyetlerindeki (petrol ve doğalgaz) keskin düşüşün Fed’i faiz indirimine zorlayacağını belirten Geçer, makro veriler eşliğinde yatırımcılara tarihi uyarılarda bulundu.