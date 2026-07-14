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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şaban Operasyonu, Belucistan'ın Ziarat bölgesinde polis noktasına düzenlenen ve 27 polisin kaçırılarak öldürüldüğü saldırının ardından misilleme olarak başlatılmıştı.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Belucistan'da devam eden Şaban Operasyonu kapsamında 4 militan öldürüldü. Güvenlik kaynakları, hava ve kara operasyonlarında etkisiz hale getirilen militan sayısının 83'e ulaştığını belirtti.

Operasyonların "son militan etkisiz hale getirilene kadar" süreceğine işaret eden güvenlik kaynakları, 5 Temmuz'dan bu yana Şaban Operasyonu ve istihbarata dayalı diğer operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam militan sayısının ise 121 olduğunu duyurdu.