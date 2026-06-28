Kaynak: AA

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Javed Alam Odho, kentte duyulan patlama ve ardından gelen silah seslerine ilişkin bilgi verdi.

Odho, paramiliter güçlerin konuşlandığı tesisi hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında yaşanan çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirten Odho, operasyonun ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen herhangi bir örgüt ya da grup olmadığı kaydedildi.