Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Pakistan’ın ABD ile İran arasında ev sahipliği yapmayı planladığı olası müzakere süreci için Çin’in desteğini sağlamak amacıyla yarın Pekin’e ziyarette bulunacak.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaretin İslamabad’ın Washington ile Tahran arasında bir diyalog zemini oluşturma çabalarının parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, Çin’in bu süreçte oynayabileceği rolün önemine vurgu yapıldı. Pakistan, İran savaşının sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerini hızlandırmış durumda. İslamabad yönetimi, hem bölgesel aktörlerle hem de küresel güçlerle temas kurarak arabulucu rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Pakistan, dün de Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarını İslamabad’da ağırladı. Görüşmelerde, İran merkezli savaşın sona erdirilmesi için diplomatik yollar ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantılarda, bölgesel güçler arasında koordinasyon sağlanması ve olası bir müzakere sürecinin çerçevesi tartışıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, çatışmaların hem İran’da hem de diğer Müslüman ülkelerde ciddi can kaybına ve ekonomik yıkıma yol açtığını belirterek, acil ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.