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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gazeteci Özlem Gürses, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Adliyedeki işlemlerin ardından Gürses'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, soruşturmaya ilişkin süreç kamuoyunda yakından izleniyor.

AHBAP SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemleri devam ederken, gazeteci Özlem Gürses de ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı. Gürses, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti.

ÖZLEM GÜRSES: SORULARI YANITLAMAYA GELDİK

Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

Gazeteci Ruşen Çakır da iade vermek üzere adliyede

Fatih Altaylı ve Hazal Kaya’nın da bugün ifade vermek için adliyeye gitmedi bekleniyor. Öte yandan, ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da önümüzdeki günlerde savcılığa gidecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur başta olmak bazı kişi ve kurumlarla ilgili inceleme başlatmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı 27.

Soruşturma çerçevesinde çeşitli isimlerin ifadelerine başvurulurken, gazeteci Özlem Gürses de bu kapsamda ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, yetkililerden yapılacak resmi açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.