İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturmasında çember daralıyor.
Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ve savcılık birimleri, derneğin mali hareketlerini ve toplanan yardımların akıbetini detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor.
Ahbap suç örgütü dosyası derinleşiyor: İşte ünlülerin ifadeleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar' soruşturması kapsamında Haluk Levent dahil 28 kişi tutuklandı. Fatih Portakal, Ece Üner ve Gökhan Özoğuz'un ifadeleri alındı. İşte o ifadeler...Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturmasında çember daralıyor.
Savcılık, kamuoyunu yönlendiren ve derneğe yardım çağrılarında bulunan tanınmış kişilerin bilgilerine başvurma kararı aldı. Bu doğrultuda yapılan yönlendirmelerin ve kampanyaların arka planı araştırılıyor.
Ünlü isimler adliyede
Alınan karar doğrultusunda, televizyon ve sanat dünyasının yakından tanıdığı isimler adliyeye davet edildi. Spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter savcılığa gelerek ifade verdi. Ünlü isimlerin, yardım kampanyalarına katılma süreçleri ve dernekle olan iletişimleri hakkında bilgilerine başvuruldu.
Feyza Altun:
Haluk Levent ve AHBAP’a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum.
Öykü Serter: “Bu tür topluluklara itibar etmem”
Öykü Serter de savcılık ifadesinde, doğal afetlere ilişkin hassasiyetinin 1999 Marmara Depremi’ne dayandığını anlattı. O dönem muhabir olarak sahada görev yaptığını ve çok ağır görüntülere tanıklık ettiğini belirten Serter, bu yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.
6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarını öfke ve acının etkisiyle kaleme aldığını anlatan Serter, devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldığını düşündüğü için değil, ortak acıyı paylaşmak amacıyla duygularını dile getirdiğini savundu.
Serter, insanları Ahbap’a veya başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini belirterek Haluk Levent’i şahsen tanımadığını söyledi. Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini ifade eden Serter, şunları kaydetti: “Şahsen bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem.”
Gökhan Özoğuz: “Ah Ahbap, vah Ahbap”
Gökhan Özoğuz da savcılıktaki ifadesinde, Haluk Levent ile Ahbap Derneğinin yönetici veya üyeleriyle herhangi bir tanışıklığının olmadığını belirtti. Haluk Levent’i aynı sektörde bulunmaları nedeniyle ismen tanıdığını anlatan Özoğuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri sırasında kendisiyle kısa bir telefon görüşmesi yapmış olabileceğini söyledi.
Özoğuz, bu görüşmenin herhangi bir yardım faaliyetine veya para transferine dönüşmediğini, Haluk Levent’e, Oğuzhan Uğur’a ya da Ahbap Derneğine ait hesaplara para göndermediğini savundu.
Deprem döneminde Oğuzhan Uğur’un ofisine gittiğini anlatan Özoğuz, burada göçük altında kalan kişilere ait yardım çağrılarını dinlediğini ve bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti.
Özoğuz, sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap’ı değil AFAD, Kızılay ve AKUT’u da etiketlediğini belirterek amacının herhangi bir kurumu öne çıkarmak değil, depremzedelere yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.
Ece Üner: “Kendimi kandırılmış hissediyorum”
Kamuoyunda Ece Üner adıyla tanınan Özge Ece Bayramoğlu, Haluk Levent’i sanatçı kimliği ve Ahbap Derneğinin yöneticisi olması nedeniyle tanıdığını, kendisiyle ilk kez 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalında düzenlediği programda yüz yüze geldiğini söyledi.
“Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum” diyen Bayramoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Haluk Levent’in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım.”