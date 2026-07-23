Ahbap suç örgütü dosyası derinleşiyor: İşte ünlülerin ifadeleri

Öykü Serter: “Bu tür topluluklara itibar etmem”

Öykü Serter de savcılık ifadesinde, doğal afetlere ilişkin hassasiyetinin 1999 Marmara Depremi’ne dayandığını anlattı. O dönem muhabir olarak sahada görev yaptığını ve çok ağır görüntülere tanıklık ettiğini belirten Serter, bu yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarını öfke ve acının etkisiyle kaleme aldığını anlatan Serter, devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldığını düşündüğü için değil, ortak acıyı paylaşmak amacıyla duygularını dile getirdiğini savundu.

Serter, insanları Ahbap’a veya başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini belirterek Haluk Levent’i şahsen tanımadığını söyledi. Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini ifade eden Serter, şunları kaydetti: “Şahsen bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem.”