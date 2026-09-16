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Kaynak: Haber Merkezi

Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun yönetim kurulunda yer aldığı Jantsa’nın bağlı ortaklığı JMW Jant’ın, TOGG’un yeni araç programı için tedarikçi olarak seçilmesine ilişkin haberler erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), erişim engeli kararını şu ifadelerle duyurdu:

"CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun ortak olduğu Jantsa’nın bağlı ortaklığı JMW Jant’ın TOGG’un yeni araç programında tedarikçi olarak seçilmesine ilişkin haberler, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzenunun korunması gerekçesiyle erişime engellendi."

NE OLMUŞTU?

Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den AKP’ye geçtiği dönem CHP Genel Başkanı olan YENİ Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Ercan Çerçioğlu'nun şirketine dikkat çekerek “Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Özlem Çerçioğlu’nun 2025 yılında 53,4 milyon lira zarar açıklayan şirketin hisseleri, Çerçioğlu’nun AKP transferi sonrası tavan yapmıştı.

Şirket tarafından geçen günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedilmişti:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için tedarikçi olarak seçilmiştir. Söz konusu projenin, bağlı ortaklığımızın faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.”