OLAYLAR

1176 - Miryakefalon Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı.

1787 - ABD Anayasası kabul edildi.

1908 - Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında ölen ilk insan oldu.

1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı.

1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.

1939 - II. Dünya Savaşı: Kızıl Ordu birlikleri Polonya'nın doğu sınırlarını geçerek istilaya başladı.

1941 - İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.

1943 - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu.

1944 - II. Dünya Savaşı'nın Batı Cephesi'nde Market Garden Harekâtı başladı.

1948 - Lehi (İsrail Özgürlük Savaşçıları) örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Folke Bernadotte'yi Kudüs'te öldürdü.

1950 - BM emrine verilen Kore birliği, İskenderun'dan gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.

1960 - Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Ocakları Başkanı oldu.

1961 - Adnan Menderes idam edildi. Millî Birlik Komitesi, 65 yaşını aşan Celâl Bayar ile öteki hükümlülerin idam cezalarını, müebbet hapse çevirdi.

1967 - Kayseri'de yapılan Kayserispor-Sivasspor futbol maçında çıkan olaylarda 43 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1978 - Mısır ile İsrail arasında Camp David Sözleşmesi imzalandı.

1980 - Nikaragua'nın eski diktatörü Anastasio Somoza Debayle öldürüldü.

1981 - 7 Eylül 1979'da Manisa Turgutlu'da fırın basıp 4 sol görüşlü fırıncıyı öldüren sağ görüşlü militanlar Halil Esendağ ve Selçuk Duracık, İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

1990 - Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun cenazeleri İstanbul'a nakledildi ve devlet töreniyle Topkapı'da yaptırılan Anıt Mezar'a defnedildi.

1996 - ABD Başkanı Bill Clinton, Kuveyt'e 3500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak'ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı.

2002 - Bakü-Ceyhan Boru Hattı'nın temeli; Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze tarafından atıldı.

2004 - The Sims 2 isimli simulasyon oyunu satışa sunuldu.

2013 - Grand Theft Auto V isimli video oyunu piyasaya sürüldü.

2014 - Minecraft'ın yapımcısı olan Mojang, Microsoft tarafından 2.500.000.000 dolara satın alındı.

2018 - İçinde 15 kişiyi taşıyan Rus keşif uçağı, Akdeniz üzerinde Suriye'nin karadan havaya füzesi tarafından düşürüldü.

DOĞUMLAR

1552 - V. Paulus, Roma'nın 233. piskoposu ve Katolik Kilisesi'nin Papası (ö. 1621)

1677 - Stephen Hales, İngiliz fizyolojist, kimyacı ve mucit (ö. 1761)

1730 - Friedrich Wilhelm von Steuben, Prusyalı subay ve Amerikan generali (ö. 1794)

1743 - Marquis de Condorcet, Fransız matematikçi ve filozof (ö. 1794)

1774 - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan din adamı, dilbilimci ve hiperpoliglot (ö. 1849)

1797 - Heinrich Kuhl, Alman doğabilimci ve zoolog (ö. 1821)

1826 - Bernhard Riemann, Alman matematikçi (ö. 1866)

1840 - Smbat Şahaziz, Ermeni eğitimci, yazar ve gazeteci (ö. 1908)

1857 - Konstantin Tsiolkovskiy, Rus bilgin ve kâşif (ö. 1935)

1869 - Christian Lange, Norveçli tarihçi, öğretmen, siyaset bilimci ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1938)

1883 - William Carlos Williams, Amerikalı şair (ö. 1963)

1886 - Feyhaman Duran, Türk ressam (ö. 1970)

1905 - Junius Richard Jayewardene, Sri Lankalı siyasetçi (ö. 1996)

1908 - Rafael Israelyan, Ermeni mimar ve tasarımcı (ö. 1973)

1914 - William Grut, İsveçli modern pentatletdi (ö. 2012)

1915 - M. F. Husain, Hint ressam (ö. 2011)

1918 - Haim Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı (ö. 1997)

1920 - Marjorie Holt, Amerikalı siyasetçi ve avukat (ö. 2018)

1922 - Agostinho Neto, Angolalı şair ve Devlet Başkanı (ö. 1979)

1928 - Roddy McDowall, İngiliz oyuncu (ö. 1998)

1929Stirling Moss, İngiliz Formula 1 yarış pilotu (ö. 2020)

Eliseo Prado, Arjantinli futbolcu (ö. 2016)

1930 - David Huddleston, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1931Anne Bancroft, Amerikalı oyuncu (ö. 2005)

Jean-Claude Carrière, Akademi Onur Ödülü sahibi Fransız romancı, senarist, aktör ve yönetmen (ö. 2021)

1932 - Halife bin Hamed es-Sani, 1972-1995 yılları arasında tahtta kalan Katar Emiri (ö. 2016)

1934 - Maureen Connolly, Amerikalı tenisçi (ö. 1969)

1935 - Ken Kesey, Amerikalı yazar (ö. 2001)

1936 - Gerald Guralnik, Amerikalı fizikçi (ö. 2014)

1938 - Perry Robinson, Amerikalı caz klarnetçisi ve besteci (ö. 2018)

1940Jan Eliasson, İsveçli diplomat

Lorella De Luca, İtalyan sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2014)

1942Robert Graysmith, Amerikalı gerçek suç yazarı

Lupe Ontiveros, Meksika doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2012)

1943 - Charles Augins, Amerikalı siyahi aktör, dansçı ve koreograf (ö. 2025)

1944 - Reinhold Messner, İtalyan dağcı, maceracı ve kaşif

1945Phil Jackson, Amerikalı basketbolcu ve antrenör

Bhakti Charu Swami, Uluslararası Krishna Bilinci Derneği'nin (ISKCON) manevi lideri (ö. 2020)

1947İlanit, İsrailli şarkıcı

Tessa Jowell, İngiliz İşçi Partisi üyesi siyasetçi (ö. 2018)

Klaas Samplonius, Hollandalı gazeteci ve radyocu (ö. 2022)

1948Kemal Monteno, Bosnalı şarkıcı-şarkı yazarı (ö. 2015)

John Ritter, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 2003)

Greg Bahnsen, Amerikalı Kalvinist filozof, apolojist ve münazaracı (ö. 1995)

1950Hasan Nayibaga, İranlı millî futbolcu

Narendra Modi, Hint politikacı ve Hindistan'ın 15. Başbakanı

1951 - Cassandra Peterson, Amerikalı oyuncu

1953Luís Amado, Portekizli sosyalist siyasetçi

Valentin Teodosiu, Rumen oyuncu

1955 - Scott Simpson, Amerikalı golfçü

1956 - Almazbek Atambayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı

1957Cem Pamiroğlu, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör

Lado Tevdoradze, Gürcü ressam

1958 - Janez Janša, Sloven politikacı (Slovenya eski başbakanı)

1960 - Damon Hill, İngiliz Formula 1 yarış pilotu

1961 - Lloyd Grant, Jamaika kökenli gitarist

1962Hişam Kandil, Mısırlı siyasetçi

Baz Luhrmann, Avustralyalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı

1963Yuji Keigoshi, Japon futbolcu

Alma Prica, Hırvat oyuncu

1964 - Ursula Karven, Alman oyuncu

1965Kyle Chandler, Amerikalı oyuncu

Bryan Singer, Amerikalı sinema yönetmeni

1966Minna Aaltonen, Fin aktris (ö. 2021)

Laurence Engel, Fransız devlet görevlisi

1967 - Kaan Girgin, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1968Anastacia, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen

Barry Austin, Britanyalı yaşadığı dönemde en kilolu olarak bilinen kişi (ö. 2021)

Tito Vilanova, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)

1969Baha, Türk şarkıcı

Ken Doherty, İrlandalı profesyonel snooker oyuncusu

Keith Flint, İngiliz müzisyen

1970 - Goncagül Sunar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve müzisyen

1971Floriane Daniel, Alman aktris

Bobby Lee, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1973 - Alberto Chaíça, Portekizli atlet

1974Yonca Lodi, Türk pop müzik sanatçısı

Rasheed Wallace, Amerikalı basketbolcu

1975Jimmie Johnson, Amerikalı stok otomobil yarışçısı

Tayna Lawrence, Jamaikalı kısa mesafe atleti

Pumpkinhead, Amerikalı rapçi ve hip hop müzisyeni

1977Sam Esmail, Amerikalı yazar, yönetmen ve yapımcı

Elena Godina, Rus voleybolcu

Simona Gioli, İtalyan voleybolcu

Simone Perrotta, İtalyan futbolcu

1978 - Nick Cordero, Kanadalı aktör (ö. 2020)

1978 - Arne Slot, Hollandalı teknik direktör ve emekli futbolcu

1979 - Flo Rida, Amerikalı rap sanatçısı, vokalist ve söz yazarı

1980 - Pavel Košťál, Çek futbolcu

1981Bakari Kone, Fildişi Sahilli eski millî futbolcu

Onurr, Türk şarkıcı

1982 - Barış Yıldız, Türk oyuncu

1983 - Peter Grajciar, Slovak futbolcu

1984 - Marina Tumas, Belaruslu profesyonel voleybolcu

1985 - Tomáš Berdych, Çek tenisçi

1986Paolo De Ceglie, İtalyan eski futbolcu

Dimítrios Régas, Yunan atlet

Maximiliano Núñez, Arjantinli futbolcu

1987 - Stergos Marinos, Yunan futbolcu

1988Maret Grothues, Hollandalı voleybolcu

Dominik Kaiser, Alman futbolcu

1989 - Olivier Boumal, Kamerunlu milli futbolcu

1990 - Sefa Topsakal, Türk şarkıcı

1991 - Miguel Quiame, Angolalı futbolcu

1992Kemar Lawrence, Jamaikalı futbolcu

Danny Ramirez, Amerikalı oyuncu

1993 - Sofiane Boufal, Faslı millî futbolcu

1994Aslı Sümen, Türk oyuncu ve model

Momoko Abe, Japon model

Javier Eduardo López, Meksikalı futbolcu

Bilal Kılıç, Türk futbolcu

1995 - Patrick Mahomes, Amerikan futbolcu

1996Ella Purnell, İngiliz aktris

Catherine Grace Garner, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve rapçi

Esteban Ocon, Fransız Formula 1 pilotu

Duje Ćaleta-Car, Hırvat millî futbolcu

Masato Kojima, Japon futbolcu

Didier Lamkel Zé, Kamerunlu profesyonel futbolcu

Jurato Ikeda, Japon futbol oyuncusu

Anton Pliesnoi, Gürcü halterci

1997 - Emma Hinze, Alman profesyonel pist bisikleti yarışçısı

1999 - Julia van Bergen, Hollandalı pop şarkıcı

ÖLÜMLER

1179 - Bingenli Hildegard, Benedikten tarikatına mensup Alman rahibe, yazar, besteci, alfabe mucidi, filozof ve hezârfen (d. 1098)

1621 - Roberto Bellarmino, İtalyan teolog, Kardinal, Cizvit rahibi ve iman savunucusu (Apolojet) (d. 1542)

1665 - IV. Felipe, İspanya Kralı (d. 1605)

1674 - Hyeonjong, Joseon Krallığı'nın 18. kralı (d. 1641)

1676 - Sabetay Sevi, Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri (d. 1626)

1679 - Juan Jose, IV. Felipe ile aktris Maria Calderon'un evlilik dışı oğlu (d. 1629)

1836 - Antoine Laurent de Jussieu, Fransız botanikçi (d. 1748)

1863 - Charles Robert Cockerell, İngiliz mimar, arkeolog ve yazar (d. 1788)

1863 - Alfred de Vigny, Fransız yazar ve şair (d. 1797)

1877 - Henry Fox Talbot, İngiliz mucit (fotoğrafın öncülerinden) (d. 1800)

1878 - Orelie-Antoine de Tounens, Kralı Orelie-Antoine I olarak tanımlayan Fransız avukat ve maceracı (d. 1825)

1879 - Eugène Viollet-le-Duc, Fransız mimar ve teorisyen (d. 1814)

1888 - Johann Nepomuk Hiedler, Adolf Hitler'in baba tarafından büyükbabası (d. 1807)

1923 - Stefanos Dragumis, Yunan siyasetçi, yargıç ve yazar (d. 1842)

1936 - Henry Louis Le Chatelier, Fransız kimyager (d. 1850)

1937 - Memed Abaşidze, Gürcü siyasal lider, yazar ve hayırsever (d. 1873)

1948 - Folke Bernadotte, İsveçli asker, insan hakları savunucusu ve diplomat (d. 1895)

1948 - Emil Ludwig, Alman yazar (d. 1881)

1961 - Adnan Menderes, Türk siyasetçi (İdam) (d. 1899)

1965 - Alejandro Casona, İspanyol şair ve oyun yazarı (d. 1903)

1972 - Akim Tamiroff, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1899)

1980 - Anastasio Somoza Debayle, Nikaragua Devlet Başkanı (d. 1925)

1982 - Manos Loïzos, Mısır doğumlu Yunan besteci (d. 1937)

1984 - Richard Basehart, Amerikalı oyuncu (d. 1914)

1991 - Frank H. Netter, Amerikalı ressam ve tıp doktoru (d. 1906)

1992 - Roger Wagner, Fransız-Amerikalı koro müzisyeni, yönetici ve eğitimci (d. 1914)

1994 - Karl Popper, İngiliz düşünür, akademik ve sosyal yorumcu(d. 1902)

1996 - Spiro Agnew, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 39. Başkan Yardımcısı (Richard Nixon'ın yardımcısı) (d. 1918)

1997 - Red Skelton, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1913)

2003 - Erich Hallhuber, Alman oyuncu (d. 1951)

2005 - Pekcan Koşar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1936)

2015 - Valeria Cappellotto, İtalyan bisiklet yarışçısı (d. 1970)

2015 - Dettmar Cramer, Alman eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1925)

2015 - Nelo Risi, İtalyan şair, yönetmen, çevirmen ve senarist (d. 1920)

2016 - Charmian Carr, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1942)

2016 - C. Martin Croker, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve çizgi film kreatörü (d. 1962)

2016 - Behmen Gülbarnejad, İranlı paralimpik bisiklet yarışçısı (d. 1968)

2016 - Roman Ivanıçuk, Ukraynalı yazar ve siyasetçi (d. 1929)

2017 - Bonnie Angelo, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1924)

2017 - Suzan Farmer, İngiliz sinema ve dizi oyuncusu (d. 1942)

2017 - Bobby Heenan, Amerikalı emekli profesyonel güreş menajeri ve yorumcu (d. 1943)

2017 - Lucy Ozarin, Amerikalı psikiyatr (d. 1914)

2018 - Celia Barquín, İspanyol golf sporcusu (d. 1996)

2018 - Enzo Calzaghe, İngiliz boks antrenörü ve müzisyen (d. 1949)

2019 - Jessica Jaymes, Amerikalı porno yıldızı (d. 1979)

2019 - Cokie Roberts, Amerikalı gazeteci, siyaset yorumcusu, sunucu ve yazar (d. 1943)

2020 - Ricardo Ciciliano, Kolombiyalı futbolcu (d. 1976)

2020 - Ashok Gasti, Hint politikacı ve avukat (d. 1965)

2020 - Terry Goodkind, Amerikalı yazar (d. 1948)

2020 - Liladhar Vaghela, Hint siyasetçi (d. 1935)

2021 - Abdülaziz Buteflika, Cezayirli siyasetçi (d. 1937)

2021 - Tim Donnelly, Amerikalı aktör (d. 1944)

2021 - Basil Hoffman, Amerikalı usta oyuncu (d. 1938)

2021 - Albert Linder, Kazak halterci (d. 1996)

2021 - Wataru Takeshita, Japon siyasetçi (d. 1946)

2022 - Igor Maslennikov, Sovyet-Rus film yönetmeni ve senarist (d. 1931)

2022 - Vlado Milunić, Hırvat kökenli olup Çek Cumhuriyeti'nde yetişmiş bir mimar (d. 1941)

2022 - Maria Grazia Pagano, İtalyan eğitimci ve siyasetçi (d. 1945)

2022 - Christian Rätsch, Alman bilim insanı (d. 1957)

2025 - John Searle, Amerikalı felsefeci (d. 1932)