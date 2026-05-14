Bugün kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, Uşak Belediyesi soruşturması kapsamında Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp yazışmaları gündem oldu.

Söz konusu mesajlarda Özgür Özel’in, “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” sözlerini sarf ettiği, Özkan Yalım’ın ise bu mesaja “Tamam” yanıtını verdiği öne sürüldü.

MAVİ VALİZDEKİ BULGAR RAKISI MI?

Uşak soruşturması kapsamında gündeme gelen Özkan Yalım-Özgür Özel yazışmalarındaki “çanta” ve “paket” ifadelerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Notbir.com.tr’de yer alan habere göre, kamuoyunda tartışma yaratan mesajlaşmalardaki “paket” ve “çanta” ifadelerinin para değil, Bulgaristan’dan getirilen rakıyla ilgili olduğu iddia edildi.

İddiaya göre Özkan Yalım, Özgür Özel’e Bulgar rakısının fotoğrafını göndererek “Başkanım size getirmek istiyorum” mesajını iletti. Gündem olan konuşmanın da, iddiaların aksine para değil, Bulgar rakısının teslim edilmesine ilişkin olduğu belirtildi.

ÖZEL’İN AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Gündeme oturan mesajların ardından CHP cephesinden dikkat çeken bir adım geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel’in avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Başvuruda, Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki tüm WhatsApp yazışmalarının, silinen içerikler de dahil olmak üzere geri getirilmesi ve soruşturma dosyasına eklenmesi talep edildi.

‘YALAN SÖZLER VE FOTOĞRAFLAR VAR’

Günaydın açıklamasında, mesaj içeriklerinin manipüle edildiğini savunarak, “O mesajlarda söylenmemiş sözler, kullanılmamış fotoğraflar var. Başka görseller kullanılarak ya da mevcut görseller silinerek farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP cephesi ayrıca söz konusu yazışmalarda herhangi bir para ilişkisi ya da “akçalı konu” bulunmadığını öne sürdü. Günaydın, tüm mesaj kayıtlarının dosyaya girmesiyle birlikte kamuoyunda oluşturulan algının dağılacağını savundu.