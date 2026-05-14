2026’nın en güçlü donanmaları açıklandı: Türkiye’den tarihi yükseliş

2026 yılı itibarıyla dünya deniz kuvvetleri dengesi yeniden şekillendi. Global Firepower tarafından yayımlanan güncel rapor, ülkelerin denizlerdeki askeri kapasitesini gözler önüne sererken Türkiye’nin dikkat çeken yükselişini de ortaya koydu.

Yerli ve milli savunma sanayisinde son yıllarda yaptığı hamlelerle gücüne güç katan Türk Deniz Kuvvetleri, “Mavi Vatan” stratejisi doğrultusunda küresel rakiplerini geride bırakarak listede önemli bir sıçrama yaptı.

Türkiye’nin yeni konumu uluslararası arenada büyük yankı uyandırırken, denizlerdeki güç yarışında kartların yeniden dağıtıldığı yorumları yapıldı.

Peki 2026’nın en güçlü donanmaları hangileri oldu? Türkiye hangi ülkeleri geride bıraktı ve listenin zirvesinde hangi dev güç yer aldı? İşte dünyanın en güçlü donanmalarına dair merak edilen sıralama…

İŞTE 2026 YILININ EN GÜNCEL VE EN GÜÇLÜ DONANMASINA SAHİP ÜLKELER LİSTESİ

100-Sudan

99- Sierra Leone

98- Tanzanya

97- Suriye

96- Litvanya

95- El Salvador

94- Namibya

93- Beliz

92- Uruguay

91- Türkmenistan

90- Demoktarik Kongo Cumhuriyeti

89- Surinam

88- Umman

87- Romanya

86- Letonya

85- Somali

84- Georgia

83- Küba

82- Kamerun

81- Karadağ

80- Gana

79- Kamboçya

78- Panama

77- Nikaragua

76- Eritre

75- Guatemala

74- Yemen

73- Kazakistan

72- Kenya

71- Ürdün

70- Sırbistan

69- Ekvador

68- Hırvatistan

67- Suudi Arabistan

66- Azerbaycan

65- Angola

64- Arnavutluk

63- Dominik Cumhuriyeti

62- Mozambik

61- Tunus

60- Venezuela

59- Arjantin

58- Bulgaristan

57-Avustralya

56- Norveç

55- Lübnan

54- Danimarka

53- Laos

52- Güney Afrika

51-Polonya

50-Bahreyn

49- Irak

48- Kanada

47- Bolivya

46- Brezilya

45-Paraguay

44- Peru

43- İsrail

42- Birleşik Arap Emirlikleri

41- Tayvan

40- Almanya

39- Honduras

38- Fas

37- Malezya

36- S,ngapur

35- İran

34- Cezayir

33- Vietnam

32- Birleşik Krallık

31- Pakistan

30- Bangladeş

29- Kuveyt

28- Katar

27- Filipinler

26- Portekiz

25- Şili

24- Hollanda

23- Mısır

22- Nijerya

21- Japonya

20- Meksika

19- Finlandiya

18- Fransa

17- Ukrayna

16-İspanya

15- Yunanistan

14- Türkiye

13- Kolombiya

12- Güney Kore

11- Myanmar

10-Sri Lanka

9- İsveç

8- İtalya

7- Tayland

6- Kuzey Kore

5-Endonezya

4-Hindistan

3-Amerika Birleşik Devletleri

2- Rusya

1- Çin

