Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
Süper Kupa'da mücadele edecek 4 takım belli oldu: Eşleşmeler netlik kazanıyor

Trabzonspor ve Konyaspor’un finale yükselmesiyle Süper Kupa’da mücadele edecek takımlar netleşirken, Galatasaray ve Fenerbahçe de organizasyonda yer alacak. Beşiktaş ise yeni formatta Süper Kupa’ya katılamadı.

İbrahim Doğanoğlu
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Kupada diğer finalist ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 1-0 deviren Konyaspor olmmuştu.

Bu sonuçların ardından Süper Kupa’da mücadele edecek takımlar da netleşti. Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile ligi ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe de organizasyonda yer alacak.

Beşiktaş, yeni formatta oynanacak Süper Kupa’da iki organizasyonda da mücadele etme hakkı elde edemedi.

EŞLEŞMELER NETLEŞİYOR

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Türkiye Kupası finalistiyle karşılaşacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise kupada şampiyon olan takımla mücadele edecek.

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa’nın oynanacağı tarihi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz yıl Süper Kupa formatının değiştirildiğini ve turnuvanın dört takımlı mini bir organizasyon şeklinde oynanacağını açıklamıştı.

YENİ FORMATTA ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLMUŞTU

Bu yılın başında ilk kez uygulanan yeni formatta, finalde Galatasaray’ı mağlup eden Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu olmuştu.

