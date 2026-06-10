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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'de 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi tartışmaları sürerken, karara bir tepki de CHP'li Zeynel Emre'den geldi.

TBMM'de açıklamalarda bulunan Emre, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla aldığı disiplin sevki kararının parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Emre, disipline sevk edilen isimler arasında Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Parti Meclisi (PM) üyesi olduğundan bahsetti.

Emre, "Bu kararı alelacele almalarının nedeni PM'de 'dengeyi değiştirebilir miyiz' çabası" olduğunu söyledi.

Söz konusu kararın, Parti Meclisi toplantısından hemen önce alınmasına dikkat çeken Emre, bunun siyasi açıdan da değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

'İHRAÇ TALEBİ YARGIYA TAŞINACAK'

Zeynel Emre, ihraç talebine ilişkin yarın sabah asli hukuk mahkemesine başvuru yapacaklarını ve TBMM Başkanlığına yazı göndereceklerini açıkladı.