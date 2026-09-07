Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün sürecek Trakya temasları kapsamında dün Edirne’yi ziyaret etti. Özel ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Vefa Edirne Kafe’de emeklilerle bir araya gelirken, program sırasında yaşanan bir dil sürçmesi renkli anlara neden oldu.

Özel, konuşması sırasında Yeni Parti yerine üç kez “İYİ Parti” ifadesini kullandı. Hatasının fark edilmesinin ardından ise Müsavat Dervişoğlu üzerinden espri yaptı.

"MÜSAVAT BEY, SELAM OLSUN"

Konuşmasında İYİ Parti’ye de değinen Özel, “İYİ Parti’nin milyonlarca üyesi olması İYİ Parti’ye de Türkiye’ye de güç verecek” dedi.

Sözlerinin ardından yaptığı hatayı fark eden Özel, Müsavat Dervişoğlu’na gönderme yaparak, “Müsavat Bey, selam olsun. Bu da bizden olsun. Sevgili başkanı çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Özel, yaşanan dil sürçmesinin ardından konuşmasını esprili şekilde sürdürdü.

“ÜÇ KİŞİ İYİ PARTİ’YE ÜYE OLABİLİR”

Yeni Parti yerine zaman zaman eski partilerinin isminin diline geldiğini belirten Özel, bu kez yaşanan durumun Müsavat Dervişoğlu’na bir “güzellik” olduğunu söyledi.

Müsavat Dervişoğlu ile geçmişte birlikte görev yaptıklarını belirten Özel, aralarındaki dostluk ve karşılıklı saygıya dikkat çekti.

Özel, “Müsavat Bey de dostluğumuzun çok iyi olduğu, geçmişte birlikte görev yaptığımız çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Birbirimize saygıda, hürmette kusur etmeyiz. Buradan da ona selam olsun” dedi.

Ardından yaptığı espriyle alandakileri güldüren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yanlışlıkla üç kere söyledim. Üç kişi İYİ Parti’ye, gerisi Yeni Parti’ye üye olabilir.”

Özel’in bu sözleri, Edirne’deki program sırasında alandakiler tarafından gülümsemeyle karşılandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: ALLAH SÖYLETİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt gecikmedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin ismini karıştırarak “İYİ Parti” demesine de ilişkin olarak, “Özgür Bey bugün bir konuşma yapıyor. Yeni Parti diyeceğine dili sürçtü, İyi Parti dedi. Sonra da benle onun hukukunu anlattı. Her görüşlerine katılmam. Bu görüşlerinden bir tanesi Yeni Parti’nin yarısının evet demesi, diğer yarısının da hayır demesi hâlidir. Bu da Özgür Bey’e bir cevap olsun. Madem bir de şeyi söylüyor, diyor ki, ‘Biz İyi Parti’nin iki katına yakın hayır oyu verdik.’ Hayır oyu vermek doğru bir şeyse sen niye evet oyu verdin? Zorla mı… Hem verdiğin hayır oylarıyla övünüyorsun hem de evet oyu veriyorsun. Bugün de dil sürçmesi diye saydı, dedi ki, işte Yeni Parti yerine İyi Parti, şu kadar üyesi olursa, bu kadar milletvekili çıkarırsa filan diye. Ben onu dil sürçmesi olarak görmüyorum, Allah söyletiyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak, “Diyorlar ki bu projeye karşı konuşanlar provokatördür. ‘Bu süreci baltalamaya çalışıyorlar demektir’ deyip maksadı aşan ifadelerde bulunuyorlar. İmralı’daki canibaşı için eğer bir provokatör aranıyorsa, TBMM’ye gelsin, bu kürsüden konuşsun, örgütünü feshettiğini açıklasın, umut hakkından da yararlansın’ demektir provokatörlük. Milletin vicdanından çıkan ses provokatörlük olamaz" dedi.