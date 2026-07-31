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Özgür Özel, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kurarken, yeni partinin siyasette nasıl bir karşılık bulacağı ve özellikle CHP seçmeninin bu oluşuma nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.

YENİ Parti’nin kurulmasının ardından gözler yalnızca Meclis’teki siyasi dengelere değil, sandıktaki olası tabloya da çevrildi.

Ankara’da vatandaşlar YENİÇAĞ mikrofonuna konuştu. Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasını nasıl değerlendirdiklerini, bu kararı doğru bulup bulmadıklarını ve bugün seçim olsa oylarını kime vereceklerini anlattı.

Ankara sokaklarında aldığımız yanıtlar, Özgür Özel’in yeni parti hamlesinin seçmende farklı karşılıklar bulduğunu ortaya koydu.

Kimi vatandaşlar Özel’in kararını doğru bulduğunu söyleyerek YENİ Parti’ye desteğini açıklarken, bazıları CHP’den ayrılmak yerine parti içinde mücadele edilmesi gerektiğini savundu. Sandıkta farklı partileri tercih edeceğini belirten vatandaşlar da oldu.

“ÖZGÜR ÖZEL NEREDEYSE BEN ORADAYIM”

Özgür Özel’in kararını desteklediğini belirten bir vatandaş, “Özgür Özel neredeyse ben oradayım. Ondan tarafım” dedi.

Bir başka vatandaş ise Özgür Özel’in CHP’den ayrılmasından ziyade parti içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Keşke CHP’de bir savaş verilseydi” dedi. Ancak seçimde kimi destekleyeceği sorusuna ise “Özgür Özel” yanıtını verdi.

Bir vatandaş, Özgür Özel’in CHP’den ayrılmaması gerektiğini düşündüğünü ancak kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Vatandaş, “Başka bir çıkar yol olsaydı elbette ki ayrılmazdı. Özgür Özel’in CHP’den ayrılmaması gerekiyordu ama aslında... Tabii kendi kişisel kararına da saygı duymamız gerekiyor. Hayırlısı olsun inşallah” diye konuştu.

“BUNLARDAN BUNALDIK”

Başka bir vatandaş ise Özgür Özel’in arkasında olduğunu belirterek, belediye başkanlarına yönelik tutuklamalar üzerinden iktidara eleştiriler yöneltti.

“Ben Özgür Özel’i destekleyeceğim çünkü vatana hıyanet etmek istemiyorum” diyen vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanları tutuklamalar falan... AKP’nin belediye başkanları gökten zembille mi indi? Niye onlara bir hareket yok? Niye bir şey yok?”

Belediye başkanlarının suç işlemesi durumunda yargılanmasına karşı olmadığını ifade eden vatandaş, “Eğer bir hatası varsa, bir çalma çırpması varsa cezasını neresiyse görsün, o ayrı konu. Ama yoksa niye çamur atacaksın? Ne hakkın var?” dedi.

Siyasette geçmiş dönemlerdeki liderlerin bir araya gelerek ülkenin meselelerini konuştuğunu belirten vatandaş, “Eskileri bile arıyoruz” ifadelerini kullandı. 76-77 yaşlarında olduğunu söyleyen vatandaş, “Canımı veririm bu vatan için. Hakkımı da yedirtmem” diye konuştu.

“ÖZGÜR ÖZEL GENÇ, KADROSU DİNAMİK OLURSA BAŞARIYI YAKALAR”

Bir başka vatandaş ise Özgür Özel’in CHP’den ayrılmasını “en doğru karar” olarak değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan vatandaş, Özgür Özel’in genç olmasının avantaj olduğunu savundu.

Vatandaş, “En doğru karar. Özgür Özel genç, bir de kadrosu dinamik olursa başarıyı yakalar” dedi.

Daha önce CHP üyesi olduğunu ancak partiden ayrıldığını söyleyen bir kadın vatandaş da YENİ Parti’ye üye olacaklarını belirtti, Özgür Özel’in kararını doğru bulduğunu söyledi.

Emekli olduğunu ancak geçinmek için çalışmaya devam ettiğini anlatan vatandaş, YENİ Parti’ye yalnızca oy desteği vermekle kalmayacağını belirterek, “Elimizden ne gelirse destek olacağız. Emekliyim ama destek olacağım. Parasını da vereceğim, bağış da yapacağım” ifadelerini kullandı.

“BİZİ KURTARACAK”

YENİ Parti’yi desteklediğini söyleyen başka bir vatandaş ise Özgür Özel’in kararını olumlu değerlendirdiğini belirterek, “İsabetli olacak inşallah. Bizi kurtaracak” dedi.

Bir erkek vatandaş da Özgür Özel’in kararını doğru bulduğunu ifade etti ancak seçimde kime oy vereceğine henüz karar vermediğini söyledi. “Herhalde AK Parti’ye vermeyeceğiz yani, onu biliyorum” diyen vatandaş, CHP ile YENİ Parti arasındaki tercihi konusunda ise “Kılıçdaroğlu’na verecek halimiz yok bu saatten sonra” ifadelerini kullandı.

Bir kadın vatandaş ise Özgür Özel’in yeni partisine ailece destek vereceklerini söyledi. “Olumlu değerlendiriyorum. İnşallah bu sefer o da umutlarımızı kırmaz” diyen vatandaş, “Ailece destekliyoruz. Hatta çalışmayı düşünüyoruz kendisi için” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU YANLIŞ YAPTI”

Bir başka vatandaş ise Özgür Özel’in CHP’den ayrılmasını doğru bulduğunu belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

“Vallahi Özgür Özel doğrusunu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yaptı” diyen vatandaş, seçimde oyunu YENİ Parti’ye vereceğini söyledi.

“OYUMU İYİ PARTİ’YE VERECEĞİM”

Röportajda farklı bir görüş belirten bir vatandaş ise Özgür Özel’in bazı politikalarını eleştirdi. Yeni partiye oy vermeyeceğini belirten vatandaş, “Ben İYİ Parti’ye oy vereceğim. Şu anda en iyi muhalefeti Dervişoğlu yapıyor” dedi.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan vatandaş, “Ben Türk milliyetçisiyim. Şu anda çok kötü şeyler oluyor. Ülke elden gidiyor, millet oy hesabı yapıyor. İnşallah iyi olur. Türk milletinin uyanması lazım” diye konuştu.

Bir başka kadın vatandaş ise kendisini “doğma büyüme CHP’li” olarak tanımlarken, Özgür Özel’in kararını doğru bulduğunu söyledi.

Özgür Özel’in yeni partisine destek vereceğini belirten bir erkek vatandaş da “Gördüğüm kadarıyla Özgür Özel iyi bir insan. Millet için, vatanı için uğraşan bir insan” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Özgür Özel’in CHP’den ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu savunarak, seçimde oyunu YENİ Parti’ye vereceğini söyledi, “Başka türlü olmazdı zaten. Tabii ki YENİ Parti’ye” dedi.