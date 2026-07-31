En düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı göz önüne alınarak artırıldı. Buna göre 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseldi.
En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliler maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte tarih...Yunus Arıkan
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Emekliler 3 bin 552 liralık enflasyon farkını bu ay yatan maaşlarında göremedi.
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Gazeteci Olcay Aydilek, maaş farklarının ödeneceği tarihi açıkladı.
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Olcay Aydilek'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:
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En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Farklar ne zaman ödenecek? Kaynaklar, "Kısa süre içinde takvim açıklaması yapılacak." diyor.
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Ağustosun ilk haftası yüksek olasılık olarak öne çıkıyor.
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Aydilek'in paylaşımına göre enflasyon farkları Ağustos ayının ilk haftası hesaplar yansıyacak
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