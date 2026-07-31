Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı

En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliler maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte tarih...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 1

En düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı göz önüne alınarak artırıldı. Buna göre 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseldi.

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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 2

Emekliler 3 bin 552 liralık enflasyon farkını bu ay yatan maaşlarında göremedi.

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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 3

Gazeteci Olcay Aydilek, maaş farklarının ödeneceği tarihi açıkladı.

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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 4

Olcay Aydilek'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 5

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 6

Farklar ne zaman ödenecek? Kaynaklar, "Kısa süre içinde takvim açıklaması yapılacak." diyor.

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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 7

Ağustosun ilk haftası yüksek olasılık olarak öne çıkıyor.

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En düşük emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih açıklandı - Resim: 8

Aydilek'in paylaşımına göre enflasyon farkları Ağustos ayının ilk haftası hesaplar yansıyacak

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