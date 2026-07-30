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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak bağış çağrısı yaptı.

“MİLLETTEN BAŞKA GÜCÜMÜZ YOK”

Özel, yaptığı paylaşımda "Tarladaki buğdayının gelirini teklif eden amcamızın, 'Sana otobüs de alacağız' diyen teyzemizin destekleriyle ayaktayız. Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

CHP için verilen “mutlak butlan” kararının ardından partinin genel başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve 91 milletvekili CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurmuştu.

YENİ Parti’nin kurulmasının ardından birçok isim CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılırken CHP’nin Genel Kurul sırasına YENİ Parti yerleşmişti.