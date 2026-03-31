Gazeteci Aytunç Erkin, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuyla paylaştığı AREA Araştırma anketinin sonuçlarını açıkladı.

Şubat 2026 tarihinde yapıldığı belirtilen anket, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin kamuoyu algısını ortaya çıkardı.

Ankette katılımcılara, “CHP’li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili kanaatiniz nedir?” sorusu soruldu.

ÇOĞUNLUK İDDİALARA “SİYASİ AMAÇLI” DİYOR

Paylaşılan sonuçlara göre katılımcıların büyük bölümü iddiaların siyasi motivasyon taşıdığı görüşünde birleşti:

• %23,7 — Yolsuzluk ve usulsüzlük olduğuna inanıyorum, iddialar doğrudur

• %61,0 — İddialara katılmıyorum, siyasi amaçlıdır

• %15,3 — Fikrim yok

Sonuçlar, ankete katılan kişilerin yaklaşık üçte ikisinin iddiaları siyasi nitelikte değerlendirdiğini ortaya çıkardı.

Anket görselinde; cinsiyet, yaş grupları (18–34, 35–54, 55+), eğitim seviyesi, konuşulan ana dil ve politik kimlik gibi çeşitli demografik başlıklara göre detaylı dağılımlar görülüyor. Tabloya göre birçok farklı seçmen grubunda “siyasi amaçlıdır” seçeneğinin önde olduğu fark edildi.

Öte yandan katılımcıların bugün seçim yapılması halinde oy vermeyi düşündükleri parti tercihlerine göre gerçekleşen analizlerde de benzer eğilimlerin sürdüğü belirtildi.

ÖZEL SONUÇLARI KÜRSÜDEN AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün parti kürsüsünden yaptığı konuşmada anket sonuçlarını kamuoyuna aktardı. Söz konusu çalışma, son dönemde CHP’li bazı belediyeler hakkında gündeme gelen yolsuzluk iddialarına ilişkin toplumdaki algıyı göstermesi bakımından önem taşıyor.