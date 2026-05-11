Bundan tam bir yıl önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir saldırı yapıldı. Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs 2025’te cenaze töreninin yapıldığı İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’ydu ve 6 Mayıs 2025’te nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, X hesabından yaptığı paylaşımda saldırganın 66 yaşında olduğunu, müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Bakanlık şüphelinin 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğunu duyurmuştu. Saldırının “Sokaktan çekil” mesajı vermek için “planlı” yapıldığını söyleyen Özgür Özel, “Bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız” demişti.

Siyaset sahnesinde günlerce “saldırının arkasındaki el kim?” sorusu tartışıldı. Buna ilişkin somut bir şey çıkmadı. Saldırgan Tengioğlu’nun bireysel olarak siyaseten rahatsızlığı nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği noktasında hemfikir olundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da CHP lideri Özgür Özel'i arayarak “geçmiş olsun” demişti.

5 AY SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKTI

29 Eylül 2025…

Hakim, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama” suçundan 12 ay cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verdi.

5 ay sonra cezaevinden çıkan Selçuk Tengioğlu gözlerden uzaktı. Saldırıdan tam bir yıl sonra Selçuk Tengioğlu yine İstanbul’da görüldü. Selçuk Tengioğlu 7 Mayıs 2026’da Fatih Camii’ndeydi.

CHP lideri Özgür Özel’e saldırısının tam birinci yılında Tengioğlu’nun yine İstanbul’da ve Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin yer aldığı Fatih Camii’nde poz vermesi mesaj olarak yorumlandı.



