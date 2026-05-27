"Mutlak butlan" kararıyla görevden alınan CHP lideri Özgür Özel, bayram namazını Manisa’daki Hatuniye Camii’nde kıldı. Namaz çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, parti içindeki kriz, istifa iddiaları ve geleceğe yönelik yol haritası hakkında net mesajlar verdi.

"YENİ BİR PARTİ KURMUYORUZ"

"Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak?" iddialarına doğrudan yanıt veren Özel, ayrılık senaryolarına kapıyı kapattı. Şu aşamada kimsenin fevri kararlar almaması gerektiğini belirten Özel, "Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz kesinlikle söz konusu değil. Şu an hiçbir arkadaşımızın partiden ayrılmasına gerek yoktur" diyerek iddiaları yalanladı.

PARTİLİLERE ÇAĞRI: "KİMSE İSTİFA ETMESİN"

Mahkeme kararının ardından parti tabanında ve örgütlerde yaşanan kırılmaya değinen Özgür Özel, örgüt üyelerine kenetlenme çağrısında bulundu. İstifa etmeyi düşünen partililere seslenen Özel, "İstifa etmeyi düşünen, bu yönde eğilimi olan arkadaşlarımız var. Kendilerine çağrım; kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu parti hukuku içinde bir şekilde hallederiz" ifadelerini kullandı.

"BUTLAN KARARI BİR MİLATTIR"

Geçmiş süreçte farklı safhalarda yer alan isimlere karşı takınılacak tavra da açıklık getiren Özel, "Mutlak butlan kararı bizim için bir milattır. O günden sonra bu karara sığınıp butlana sahip çıkanlarla bizim herhangi bir gönül bağımız kalmamıştır. Ancak bu tarihten sonra bizimle dayanışma içine giren, yanımızda duran herkes bizim yol arkadaşımızdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA KURULTAY RESTİ: 2 MİLYON ÜYE SEÇSİN

Parti içi meşruiyetin tek yolunun sandık olduğunu vurgulayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrudan bir kurultay çağrısında bulundu. 81 il başkanının ve üyelerin net bir şekilde seçim istediğini belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, delegenin ve üyenin seçimiyle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkışmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu son derece açık. Kendisine açık bir çağrım var: Gelin, genel başkanı 2 milyon üyemizin ortak kararıyla, sandıkla belirleyelim. Kendisi hangi delege yapısıyla seçime girmek istiyorsa ben hazırım. Bu hamle hem Türkiye’ye örnek olur hem de partideki tüm tartışmaları kökten bitirir."