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Kaynak: Haber Merkezi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye geçtiğini açıklamasının ardından CHP Ceyhan İlçe Örgütü'nde de toplu istifa meydana geldi.

TOPLUCA İSTİFA ETTİLER

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Vurucu, Kadın Kolları Başkanı Armağan Bazo ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Talum'un yanı sıra ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerinin tamamı partiden ayrıldı.

Toplu istifa kararı, CHP Ceyhan İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyuruldu.

İstifa eden yöneticiler, siyasi çalışmalarını Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye katıldığını bildirmişti.

Siyaseti hiçbir zaman makam, koltuk ya da rozet olarak görmediğini belirten Aydar, "Siyaset benim için inandığın değerlerin arkasında dimdik durabilmektir. Bedel ödemeyi göze alabilmektir. Gerekirse en zor kararı verebilmektir" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin yeniden umut üreten bir siyasete ihtiyaç duyduğuna inandığı için bu adımı attığını vurgulayan Aydar, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekette ve kurulacak yeni partide mücadele etme kararımı da sizlerin huzurunda açıkça ilan ediyorum" sözlerini sarf etmişti.