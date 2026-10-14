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Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah saatlerinde polis ekiplerinin girmesi, kanala kayyım atanması ve yayınların durdurulmasının ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, televizyon kanalını ziyaret etti. Özel, burada yaptığı açıklamada operasyonun gerekçelerini eleştirerek asıl hedefin Halk TV'nin yayın çizgisi olduğunu savundu.

Özel, kanal çalışanlarıyla dayanışma mesajı verirken, yayınların durdurulmasının halkın haber alma hakkını etkilediğini ve yaklaşık 200 çalışanın geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

“OPERASYONUN ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR”

Silivri'den Halk TV binasına geldiğini belirten Özel, operasyonun önemli bir davanın görüldüğü güne denk gelmesine dikkat çekti.

Özel, Türkiye'nin en büyük siyasi davalarından birinde uzun bir sürenin ardından savunma yapılabildiğini ifade ederek, Halk TV'ye yönelik operasyonun aynı gün gerçekleştirilmesini manidar bulduğunu söyledi.

İktidarın muhalefeti etkisizleştirmeye çalıştığını öne süren Özel, bir yandan siyasi aktörlerin hedef alındığını, diğer yandan muhalefetin sesini duyuran yayın organlarının susturulmaya çalışıldığını savundu.

Özel, asıl mağdurun haber alma hakkı kısıtlanan vatandaşlar olduğunu belirterek, izleyicilerin tercih ettikleri televizyon kanalından haber alamamasına tepki gösterdi.

“İNADINA İZLİYORUZ DİYORLAR”

Halk TV'ye yönelik müdahalenin toplumda dayanışma duygusunu artırdığını belirten Özel, Manisa'da yaptığı görüşmelerden örnek verdi.

Kanalın kapatıldığını söylediği kişilerin kendisine “İnadına Serhan Asker izliyoruz” yanıtını verdiğini aktaran Özel, izleyicilerin mevcut yayın akışını dahi kanalla dayanışmak amacıyla takip ettiğini dile getirdi.

Avrupa Sosyalist Partisi'nin de yaşananlara ilişkin dayanışma açıklaması yaptığını belirten Özel, konunun uluslararası kamuoyuna anlatılması gerektiğini söyledi.

“HALKIN HABER ALMA HAKKI VAR”

Türkiye'de kurumların yetkilerini Anayasa'dan aldığını hatırlatan Özel, basın kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmesinin de halkın haber alma hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Halk TV'nin yayınlarının durdurulmasını eleştiren Özel, ülkede geniş bir izleyici kitlesine sahip bir haber kanalının normal yayınını gerçekleştirememesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

“KANALLARIN VE GAZETELERİN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR”

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile görüştüğünü açıklayan Özel, Mahiroğlu hakkındaki soruşturmanın televizyon kanalının yayın faaliyetlerinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Özel, kanalın ekonomik ve hukuki sahipliğinin ötesinde kamusal bir işlevi bulunduğunu belirterek, televizyonların ve gazetelerin gerçek sahibinin halk olduğunu söyledi.

Soruşturmanın siyasi amaçlarla kullanıldığını düşündüğünü ifade eden Özel, Halk TV'nin yayınlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

“MESELE HALK TV'Yİ SUSTURMAK”

Özel, operasyonun ekonomik ve hukuki gerekçelerle açıklanmasına karşı çıkarak, asıl hedefin kanalın yayın politikası olduğunu öne sürdü.

Halk TV'nin neden normal yayın akışına devam edemediğini soran Özel, gazetecilerin haber yapmak yerine kendi kurumlarının önünde yaşanan gelişmeleri aktarmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Özel, kanalın yayınlarının durdurulmasının reklam gelirlerini de olumsuz etkileyebileceğini, bunun yaklaşık 200 çalışanın işini kaybetmesine yol açabileceğini savundu.

Operasyonun basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu ileri süren Özel, halkın haber alma hakkının hedef alındığını ifade etti.

“YAYIN ANLAYIŞINIZ AYNEN DEVAM EDİYOR DEMELERİ GEREKİRDİ”

Kayyım atamasının yalnızca ekonomik bir tedbir olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Özel, kanalın yayın politikasına müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kayyım yönetiminin samimi olması hâlinde gazetecilere işlerini sürdürme güvencesi vermesi gerektiğini ifade eden Özel, Halk TV çalışanlarının görevlerine devam edebilmesi için dayanışmayı sürdüreceklerini söyledi.

“TÜRKİYE'Yİ BU CENDEREDEN HEP BERABER KURTARACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda kanal çalışanlarına seslenen Özel, bugüne kadar yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri için teşekkür etti.

Halk TV çalışanlarının mesleklerini sürdürmesi için destek vermeye devam edeceklerini belirten Özel, gelecekte daha iyi çalışma koşullarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Öte yandan Halk TV binası önünde akşam saatlerinde kanala destek vermek isteyen vatandaşlar toplandı. Bina çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.