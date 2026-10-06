İktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özgür Özel, yaşananları "asrın soygunu" olarak nitelendirdi.

"MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞINA KALKIŞANLARA SÖYLÜYORUM..."

1 Ekim'deki Meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto ederek Genel Kurul'dan ayrılmalarına yönelik eleştirilere yanıt veren Özel, ana muhalefete yönelik baskılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar. 'Genel başkanımızı nasıl dinlemezsiniz?' diye feryat ediyorlar. Ana muhalefetin, yerel seçimlerin birinci partisinin başına mahkeme kararıyla kayyım atayanların neyini dinleyeceğiz? Rakipleriyle mertçe yarışmak yerine kendini yeneceğinden korktuğu rakiplerini hapse atan, ülkeyi baskıyla, korkuyla yönetmeye çalışanların neyini dinleyeceğiz? Bundan sonra Erdoğan'a sesleniyorum. Hak etmediğimizi duyarsak hak ettiğinizi duyacaksınız. Kazanmadığı ilçeyi, belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını şantajla, tehditle, baskıyla, rüşvetle alanlara, saflarına katanlara, sonra da pişkin pişkin o ilçeyi kazanmış gibi caka satanlara, yani milletin vermediği emaneti çalan milli irade hırsızlığına kalkışanlara söylüyorum. Bundan sonra ne ekerseniz onu biçeceksiniz."

"EY ERDOĞAN, SOYAN DA AK PARTİLİ, SOYULAN DA..."

Gündemdeki fon dolandırıcılığı iddialarına geniş yer ayıran Özel, 800 milyar liralık bir vurgun çarkından bahsederek iktidar mensuplarının sürece dahiliyetini şu sözlerle vurguladı:

"Milletimiz geçim derdi ile kıvranırken iktidarın açtığı yolda iktidar partisinin mensuplarının içinde olduğu asrın dolandırıcılığıyla, asrın soygunuyla, asrın vurgunuyla tanıştık. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı 3-5 kuruşunu enflasyondan korumaya, bir kenarda artırmaya çalışan küçük yatırımcının üzerine devrildi. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın mağdur var. Ey Erdoğan; atayan AK Partili, atanan AK Partili, soyan AK Partili, maalesef soyulan da AK Partili, hakkını arayan da YENİ Partili. Sen bu işin tam ortasındasın. Hani 'Bizim bu işle hiç ilgimiz yok' diyor ya. Erdoğan'ın atadıkları bu işin tam içinde, tam göbeğinde. Biri büyükelçi, biri Cumhurbaşkanı başdanışmanı, biri istişare kurulu üyesi, biri Varlık Fonu yöneticisi, diğerleri Erdoğan'ın yardımcıları, milletvekilleri, bakanları, bürokratları."

"FATMA BETÜL SAYAN KAYA 367 EV PARASIYLA AYRILDI"

Özel, konuşmasının son bölümünde eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili çarpıcı rakamlar vererek yargı süreçlerindeki çifte standardı eleştirdi ve mağdur edilen AK Parti seçmenine çağrıda bulundu:

"Fatma Betül Sayan Kaya 163 milyon lira, 6 milyon liralık kabul ettiğimiz ortalama bir ev parasından 27 ev parasını bir yerlerden bulmuş, gitmiş fona koymuş. 5 ay sonra 'çık' dedikleri gün çıkmış ve 2,2 milyar lira, 367 ev parasıyla oradan ayrılmış. 27'sini koyup 340'ını gariban vatandaşın sırtından çarpıp gitmiş. Peki bu konuda Erdoğan ne diyor? 'Fatma Hanım şeytana uydu. Nefsine yenik düştü' diyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş, yazık garibim diye ifadeye bile çağırılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı, etkin pişmanlık hesabı açmışlar. Anaparayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar. İşte AK Parti'nin ikili hukuk sistemi. İşte kul hakkı yiyen AK Parti'nin kara düzeni budur. Ama soyulan AK Partili kardeşlerime söylüyorum; sizin hakkınızı aramak da boynunuzun borcudur. Çünkü karıncanın kardeşi var, o da YENİ Parti'nin ta kendisidir. Bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur."