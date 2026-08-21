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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "evet" oyu verdiği çerçeve yasadan, haklarını aramak için meydanlara inen gazilere kadar çok sayıda konuyu değerlendirdi.

Özel çerçeve yasaya verilen "evet" oyuna yönelik eleştirilere yanıt verirken, silah bırakma ve terörün sona ermesine yönelik düzenlemeyi ilkesel olarak desteklediklerini belirtti ve bundan sonraki aşamada demokratikleşme adımlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Cumhuriyet'e konuşan Özel, "Ülkeyi yöneteceğiz diyen bir partinin çok geniş bir perspektiften bakması gerekiyor. Bugün silahların bırakılmasıyla ilgili bir düzenleme yapmak doğru bir iştir, buna 'evet' demek lazım. Demokratikleşmenin mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"SİLAH BIRAKMAYA HAYIR DİYEMEZDİK"

Özel, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik düzenlemeye karşı çıkmanın doğru olmayacağını belirterek, sürece güvenlik, demokrasi ve kalkınma başlıklarıyla baktıklarını dile getirdi.

Terörle mücadele nedeniyle yıllar içinde büyük ekonomik maliyetler oluştuğunu belirten Özel, silahsızlanmanın Türkiye açısından önemli bir fırsat oluşturabileceğini söyledi.

"MİLLETVEKİLLERİ SERBEST OY KULLANDI"

Meclis'teki oylamada milletvekillerinin kendi illerinin hassasiyetlerine göre hareket etmelerine izin verdiklerini anlatan Özel, 35 milletvekilinin "evet", 54 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığını anımsattı.

Bu tabloyu parti içi farklı görüşlerin doğal sonucu olarak değerlendiren Özel, "Herkes temsil ettiği yerlerin hassasiyetine göre hareket etti. Bundan memnunum" dedi.

"AKP BİZİ KANDIRDI DEMEYECEĞİZ"

Çerçeve yasaya destek vermelerinin iktidarın politikalarına koşulsuz destek anlamına gelmediğini vurgulayan Özel, demokratikleşme başlıklarının da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kayyım uygulamaları, basın özgürlüğü ve hukuk alanındaki düzenlemelerin önemine dikkat çeken Özel, "Terörün bitmesi konusunda evet oyu verdik, demokratikleşmenin mücadelesini vereceğiz. Eğer bunlar yapılmazsa 'AKP bizi kandırdı' demeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN YOLU MECLİS'TEN GEÇER"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atfedilen "Demokrasinin yolu İmralı'dan geçer" yönündeki ifadelerin hatırlatılması üzerine Özel, demokrasinin adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi.

"Demokrasinin yolu cezaevlerinden değil, TBMM'den ve sandıktan geçer" diyen Özel, demokratikleşme sürecinin Meclis zemininde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ÇAĞRI

Gazilerin yaşadığı sorunlara da değinen Özel, gaziler ve şehit aileleri için daha kapsamlı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Özel, Meclis'in olağanüstü toplanarak gazilerin taleplerini gündemine alması gerektiğini söyledi.