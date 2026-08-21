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Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen yasalaşan; terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa" ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulması öngörülen yapıya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, yasanın uygulanması ve denetlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında kurulacak özel kurulun, sürecin örgüt nezdinde ilerlemesini sağlamak amacıyla alt komisyonlarda görevlendirme yapabileceği belirtiliyor.

Kurulun ilk toplantısının ise 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖCALAN YENİ PARTİ KURACAK

DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, medya temsilcileriyle İstanbul Taksim'de düzenlenen toplantıda çerçeve yasa ve sürecin geldiği aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör elebaşısının yeni bir parti hedefinin olduğunu da açıklayan Buldan; “Öcalan yeni bir partiden söz ediyor. Hem tüzük hem program hem kadro değişikliği. Bütün bunların hepsinin içerisinde yer aldığı yeni bir yapılanma, yeni bir hareket olacak. Bu yeni hareket 6 Eylül’deki kongreden sonra çalışmalarına başlayacak” dedi.

Buldan, Abdullah Öcalan'ın örgütün silah bırakması amacıyla oluşturulacağı belirtilen “Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Kurulu”nda görev alacağını ve gelişmeleri düzenleyeceğini söyledi.

Buldan ayrıca Öcalan'ın yeni bir siyasi yapılanmadan söz ettiğini belirterek, yeni hareketin 6 Eylül'deki kongrenin ardından çalışmalarına başlayacağını söyledi.

“ÖCALAN'IN STATÜSÜ” TARTIŞMASI

İmralı heyetinde yer alan avukat Faik Özgür Erol da çerçeve yasanın yaklaşık 4 bin tutuklunun serbest kalmasının önünü açabileceğini ve 75 binin üzerinde soruşturma ile kovuşturma dosyasının yasadan etkilenebileceğini belirtti.

Veysi Aktaş ise yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Öcalan'ın statüsüne ilişkin açıklamasının önemli olduğunu söyledi.

Aktaş, bu açıklamayla siyasi iradenin Öcalan'ın statüsünü kabul ettiğini belirterek, sürecin diyalogdan müzakere aşamasına geçtiğini ifade etti.

YASANIN 7. MADDESİNDE NE BULUNUYOR?

Çerçeve yasanın “Takip, koordinasyon ve uygulama” başlıklı 7. maddesine göre, kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması ve denetlenmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında özel bir kurul oluşturulması öngörülüyor.

Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin görev alması düzenleniyor.

Yasanın ilgili fıkrasında kurul tarafından, sürecin örgüt nezdinde ilerlemesini sağlamak amacıyla alt komisyonlarda görevlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

DOKUNULMAZLIK İDDİASI DA GÜNDEMDE

Yasanın 10. maddesine göre kanunun amaçları ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin, görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğa tabi tutulmaması öngörülüyor.

Cumhuriyet'in haberinde bu düzenlemenin Abdullah Öcalan açısından da dokunulmazlık sonucunu doğurabileceği belirtildi.

"Çerçeve Yasa"ya ilişkin süreçte atılacak adımlar ve kurul çalışmalarının, Öcalan'ın olası rolüne ilişkin tartışmaların seyrini belirlemesi bekleniyor.