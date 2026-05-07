Özgür Özel, Savunma ve Havacılık Fuarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MSB Arge tarafından geliştirilen ‘Yıldırım Han’ füzesinin önünde fotoğraf çekilerek yetkililerden bilgi aldı.

TUSAŞ standını ziyaret eden Özel, GÖKBEY helikopterini inceledi ve kokpiti inceledi.

Özel, furda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BAYKAR'ın standını da ziyaret etti.

"ETKİLENMEDİĞİM YOK HEPSİ HARİKA"

"Memnun musunuz tablodan genel olarak?" sorusuna "Memnun olmaz mıyız elbette" yanıtını verdi. "Gördüğünüz sistemler arasında etkilendiğiniz var mı?" sorusuna da "Etkilenmediğim yok hepsi harika." diyerek yanıtladı.

Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki Canik standında silahları inceleyip atış yaptı.

Özel fuar gezisinin ardından "KAAN'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler. Gurur duyduk. 2030'dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız. Şu an motor yurt dışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın KAAN'ını da kimse hor görmesin, çok önemli bir başarı elde ediliyor. Bugüne kadar kim bir çivi çaktı, kim bir tuğla koyduysa Allah razı olsun" açıklaması yaptı.